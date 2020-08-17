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Были названы самые сексуальные акценты 

WMJ.ru 1 час назад
Названы самые сексуальные акценты
Фото: WMJ.ru
Русский акцент не попал в этот список.
Британский сайт для знакомств IllicitEncounters провел исследование и выяснил, какие акценты считаются самыми сексуальными. В результате, было опрошено 2000 человек. Лавры первенства, как самый соблазнительный акцент у женщин, считается немецкий. Похоже, что французский уже не язык любви. У мужчин самым сексуальным оказался шотландский акцент.
Меньше всего как парням, так и девушкам нравятся люди с американским акцентом. 62% респондентов признались, что отвергали человека из-за особого выговора. Кстати, согласно статистике, 79% опрошенных считают, что голос играет большую роль при знакомстве. Некоторые участники прокомментировали свой выбор.

Я не могу устоять перед немецким акцентом, он настолько строгий, что на ум приходят фантазии о власти и контроле. Что может быть сексуальной уверенной в себе и доминирующей женщины?

— поделился с IllicitEncounters 40-летний Джеймс.

Мне нравятся мужчины с шотландским акцентом. Они такие грубые, дикие и раскованные!

— сказала 28-летняя Амелия.
А какой акцент привлекает тебя?
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