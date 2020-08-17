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Названы самые сексуальные акценты 

Рамблер 37 минут назад
Названы самые сексуальные акценты
Фото: depositphotos.com
Британский сайт знакомств IllicitEncounters выяснил, какой акцент считается самым сексуальным. В опросе приняли участие 2000 респондентов.
Так, самым соблазнительным акцентом у женщин, был признан немецкий.

"Я не могу устоять перед немецким акцентом, он настолько строгий, что на ум приходят фантазии о власти и контроле. Что может быть сексуальной уверенной в себе и доминирующей женщины?" — считает 40-летний Джеймс.

У мужчин первенство занял шотландский акцент.

"Они такие грубые, дикие и раскованные!" — поделилась 28-летняя Амелия.

Меньше всего респондентам нравится американский акцент. Против него высказались 62% опрошенных.
При этом большинство (79%) считает, что голос играет огромную роль при знакомстве.
Ранее "Рамблер" сообщал, что русские красавицы в бикини штурмуют Абхазию.
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