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«Розыскной список»: кто в СССР был личным врагом Гитлера 

Русская семерка 2 часа назад
Кто в СССР был личным врагом Гитлера
Фото: Русская семерка
В мае 1945 года в бункере Адольфа Гитлера было обнаружено множество важных документов, которые помогли пролить свет на многие события Второй мировой войны. Среди бумаг находился и «Розыскной список СССР» с именами и личными данными лиц, подлежащих уничтожению. Специальные картотеки составлялись нацистами и в отношении граждан других государств. Эта информация на самом деле секретом не являлась. Фюрер открыто называл имена тех, чьи слова или действия показались ему оскорбительными или унизительными. Он произносил их фамилии во время публичных выступлений и охотно делился ими с журналистами.

Политика

По понятным причинам, в свой чёрный список Гитлер включил большое количество политических деятелей того времени. Своими личными врагами он считал Сталина, Рузвельта, Черчилля, Де Голля. Рузвельт не пожелал становиться союзником Гитлера и прилюдно назвал его «тупым гангстером», который способен решать проблемы только с помощью силы. После нападения Германии на Польшу Черчилль пообещал заточить фюрера в Тауэре. Конечно, подобные выпады фюреру были не по душе.

Оборона

Помимо знаменитого маршала Жукова и фельдмаршала Монтгомери в картотеке нашлись имена и менее высокопоставленных военных. Например, Герой Советского Союза Маринеску, который потопил огромное количество вражеских судов, а также диверсант-виртуоз Илья Старинов, Михаил Борисов, своими руками уничтоживший 7 вражеских танков, снайпер Василий Зайцев, за которым рьяно охотились фашистские стрелки, предводитель партизан Даян Мурзин, взявший в плен самого генерала Мюллера.

Наука

Михаил Кошкин, сконструировавший танк Т-34, умудрился попасть в список врагов нацистов уже после смерти. Именно поэтому харьковское кладбище, где покоилось его тело, было уничтожено немцами.
Вольф Мессинг впал в немилость у фюрера после своего предсказания, в котором провидец лицезрел смерть лидера фашистов в случае их вторжения на Восток.

Искусство

Попали в смертный список и служители искусства: поэты, писатели, актёры. Так, Эрих Мария Ремарк за свою литературную деятельность и антифашистские высказывания стал личным врагом фюрера. Немецкий писатель Фейхтвангер оказался неугодным после того, как в 1937 году посетил СССР и написал об этом книгу. Киевлянин Илья Эренбург также появился в поле зрения Гитлера за антифашистскую прозу.
Советские карикатуристы Борис Ефимов и Владимир Гальба, высмеивавшие Гитлера и его приспешников, также оказались в числе неугодных фюреру. Художник Харис Якупов, мастер исторического жанра и портрета, тоже не нравился Гитлеру.
Чарли Чаплин стал личным врагом фюрера после выхода фильма «Великий диктатор». Марлен Дитрих разозлила Гитлера тем, что эмигрировала из нацистской Германии в США.

Спорт

Джесси Оуэнс, темнокожий легкоатлет, который в 1936 году на Олимпийских играх в Берлине стал чемпионом, несомненно, также не миновал чёрного списка Гитлера.
Нацистов вывела из себя даже целая футбольная команда под названием «Старт» из Киева, члены которой выиграли матч у немецких лётчиков.

Журналистика

За убийство диктора радио Юрия Левитана, который всю войну поддерживал своим голосом мирных граждан и советских солдат, Гитлер обещал крупное вознаграждение.
Журналист и писатель Эрнст Генри (настоящее имя Леонид Хентов) впал в немилость у нацистов за книгу «Гитлер против СССР».
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