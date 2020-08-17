Секта в Австралии, где родители насиловали своих детей 

В 2012 году в Новом Южном Уэльсе была обнаружена старая заброшенная ферма, на которой жили около 40 людей. Все они были одной семьей, приходясь близкими родственниками друг другу. Внутри странной общины царил культ инцеста, и где отцы насиловали своих дочерей, а братья и сестры вступали в брак друг с другом. Несмотря на то, что секту обнаружили шесть лет назад, судебные разбирательства по этому делу продолжаются до сих пор. Австралиец насиловал собственную дочь внутри культа инцеста, созданного его семьей. Извращенца, который называет себя Чарли Колтом (псевдоним), арестовали в апреле 2018 года.

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Он жил на заброшенной ферме в Новом Южном Уэльсе со своими родственниками. Дети голодали и были неграмотными. Всего в общине насчитывалось около 40 человек.

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Секту обнаружили шесть лет назад. Во время рейда были арестованы взрослые члены семьи.

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В 2012 году полиция представила на суде запись допроса шестилетней дочери преступника. Девочка рассказывала, как отец смеялся, когда насиловал ее на ферме. Надя — дочь Чарли и Марты, которые приходятся друг другу родными братом и сестрой. У малышки была задержка развития и когнитивные расстройства. Говорят, что родители Чарли тоже были братом и сестрой.

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В декабре Надя, которой сейчас уже исполнилось 14 лет, отказывалась от своих показаний против отца, но в июле подтвердила факт изнасилования. Она говорила, что не хотела свидетельствовать из-за стыда, боясь, что запись с ее признаниями будет обнародована в суде.

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На записи 2012 года девочка плачет, рассказывая, что старшие братья тоже насиловали ее. Она понимала, что это неправильно, и страдала от боли. Надя говорила о происходящем матери, но та лишь посоветовала ей не играть с братьями.

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Чарли не признал себя виновным по обвинениям в инициировании сексуальных отношений с ребенком младше 10 лет и развратных действиях против несовершеннолетних младше 16 лет. В июне 2020 прокуроры сняли 25 обвинений против 47-летнего австралийца и отозвали множество подобных обвинений в сексуальных преступлениях против детей в отношении брата Чарли, Фрэнка, и племянника Клиффа.

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В июне Фрэнка признали виновным в изнасиловании своей юной племянницы Петры Колт в 2010 году. Судебные разбирательства по делу Чарли продолжаются.

К сожалению, дети часто оказываются жертвами жутких культов, не имея возможности защитить себя. Один из выживших членов австралийской секты «Семья» раскрыл тайны о жизни в аду.