Раскрыт секрет песни «Ах, какая женщина» 

Композитор и продюсер группы «Фристайл» Анатолий Розанов создал «примитивный» хит «Ах, какая женщина», чтобы проверить российских слушателей на наличие музыкального вкуса. Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube пятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

Отмечается, что трек был экспериментом Розанова. После выхода композиции в 1995 году от нее «плевались только высоколобые критики». Песня, текст которой написала поэтесса Татьяна Назарова , стала самой известной из репертуара «Фристайла», а ее клип на YouTube на сегодняшний день набрал почти 100 миллионов просмотров.

Пятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 17 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1995 году, секретах главных хитов поп-звезд и о главных музыкальных изданиях начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, а четвертую — здесь.