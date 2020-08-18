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Раскрыт секрет песни «Ах, какая женщина» 

Lenta.ru 53 минуты назад
Раскрыт секрет песни «Ах, какая женщина»
Фото: Lenta.ru
Композитор и продюсер группы «Фристайл» Анатолий Розанов создал «примитивный» хит «Ах, какая женщина», чтобы проверить российских слушателей на наличие музыкального вкуса. Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube пятой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Отмечается, что трек был экспериментом Розанова. После выхода композиции в 1995 году от нее «плевались только высоколобые критики». Песня, текст которой написала поэтесса Татьяна Назарова, стала самой известной из репертуара «Фристайла», а ее клип на YouTube на сегодняшний день набрал почти 100 миллионов просмотров.
Пятая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 17 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1995 году, секретах главных хитов поп-звезд и о главных музыкальных изданиях начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, а четвертую — здесь.
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Истории , Татьяна Назарова , Lenta.ru
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