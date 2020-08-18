Какое чудо-оружие создавали в Третьем рейхе

Третьему рейху приписывают создание ряда технологий, которые являются передовыми даже для нашего времени. Среди них — проект по разработке секретного оружия под кодовым названием Die Glocke — «Колокол». Что же о нем известно?

Тайна Ганса Каммлера

Впервые о существовании этого таинственного проекта общественность узнала из вышедшей в 2000 году книги польского журналиста Игоря Витковского «Правда о чудо-оружии».

Витковский писал, что источником информации о проекте является стенограмма допроса обергруппенфюрера СС Якоба Шпорренберга, которую ему дал прочитать в августе 1997 года некий офицер польской разведки. Журналисту якобы было разрешено сделать необходимые выписки из протоколов, но не позволено копировать документы.

Впоследствии сведения, изложенные Витковским в книге, подтвердил и дополнил английский военный журналист и писатель Николас Джулиан Кук в книге «Охота за точкой Zero», впервые опубликованной в 2001 году в Великобритании.

Витковский утверждает, что эта история тесно связана с именем обергруппенфюрера и генерала СС Ганса Каммлера — одной из самых загадочных фигур Третьего рейха. Он вместе с генеральным директором компании Skoda почетным штандартенфюрером СС полковником Вильгельмом Фоссом вроде бы работал над засекреченным проектом.

По официальной версии, Ганс Каммлер покончил с собой 9 мая 1945 года в лесу между Прагой и Пльзенем. Однако место его захоронения так и не было найдено. Есть предположение, что в конце войны обергруппенфюрер перешел на сторону американцев, которые переправили его в Аргентину в обмен на то, что он передал им свои секретные разработки.

Как полагает Витковский, главным проектом Каммлера было космическое оружие. Оно называлось Die Glocke, что в переводе означает «Колокол».

Смертоносное оружие

Работы над проектом начались в середине 1944 года на закрытом объекте СС неподалеку от Люблина под кодовым названием «Гигант». После того как в Польшу вошли советские войска, лабораторию перевели в замок близ деревни Фуэрштенштайн (Кшац), рядом с немецким городом Вальденбургом, а затем в подземную шахту «Венцеслаш» близ Людвигсдорфа, расположенную в северных отрогах Судетских гор.

Выглядело устройство действительно как огромный металлический колокол, внутри которого при запуске механизма вращались в противоположных направлениях два свинцовых цилиндра под керамическим колпаком. Они были заполнены неизвестным жидким веществом под названием «Ксерум-525» (Xerum 525), походившим на ртуть, но фиолетового цвета.

Во время экспериментов, которые длились не более минуты, гасло электричество во всей округе. В зоне действия объекта, светившегося слабым бледно-голубым цветом, размещали различные приборы, а также подопытных животных и растения. В радиусе 200 метров все электронное оборудование выходило из строя, почти все живое погибало, все биологические жидкости распадались на фракции. Например, кровь сворачивалась, а растения приобретали белый цвет, потому что у них исчезал хлорофилл.

Все сотрудники, имевшие дело с установкой, пользовались специальной защитной одеждой и не подходили к «Колоколу» ближе, чем на 150-200 метров. После каждого эксперимента все помещение тщательно обрабатывали соляным раствором. Санобработкой занимались только узники концлагерей. Но все равно пятеро из семерых сотрудников, участвовавших в проекте и входивших в первую команду, через какое-то время скончались.

Выдумка журналистов?

В конце апреля 1945 года, пишет Витковский, на объект прибыла специальная эвакуационная команда СС, которая вывезла прибор и часть документации в неизвестном направлении. Всех ученых (62 человека) спешно расстреляли, бросив их трупы в подземные шахты.

По мнению Витковского, принцип работы «Колокола» был связан с так называемыми торсионными полями и даже имел целью проникновение в иные измерения. Нацистам, возможно, не хватило всего нескольких месяцев для создания разрушительной технологии.

И Витковский, и его коллега Кук считают, что остатки большого железобетонного каркаса, которые можно увидеть возле шахты «Венцеслаш» и которые внешне немного напоминают знаменитый британский Стоунхендж, — это не что иное, как составная часть секретного устройства.

Увы, все исследования, касающиеся «Колокола», на сегодняшний день базируются только на информации, полученной из популярных книг Игоря Витковского и Николаса Кука. Никаких официальных доказательств существования такого проекта нет. Поэтому история создания Die Glocke представляет собой не более чем легенду.