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Россиян предупредили об опасности гигантских слизней 

Мослента и ещё 3 3 часа назад
Россиян предупредили об опасности гигантских слизней
Фото: Мослента
Жителей Москвы предупредили об опасности гигантских оранжевых слизней, расплодившихся в столице. В Мосприроде сообщили, что человек может заразиться от них паразитами, пишет агентство «Москва».
В департаменте советуют не трогать моллюсков голыми руками, так как в их слизи могут содержаться некоторые виды паразитов и патогенных микроорганизмов. В другом случае опасности для людей слизни не несут, говорят эксперты.

«Однако для садоводов и огородников этот моллюск — настоящая напасть, поскольку он предпочитает питаться сельскохозяйственной продукцией, особенно овощами и фруктами, и отличается большой прожорливостью»,

— предупреждают в Мосприроде.
Там также отметили, что бороться со слизнями или другими вредителями с помощью химии в столичных лесах запрещено законом, так как это может навредить природе и животным. Потому специалисты считают, что сократиться их популяция может естественным путем — в связи с промерзанием земли зимой.

«Взрослые и молодые слизни зимуют в почве, закапываясь в нее и впадая в анабиоз. А в лесу почва обычно промерзает на несколько десятков сантиметров в глубину, искусственных источников тепла там нет, так что в холодное время популяция моллюсков сократится»,

— пояснили в департаменте.
Ранее, 17 августа, ученые посоветовали москвичам попробовать народные методы борьбы со слизнями. Например, поставить на участке налитое в блюдце пиво, его запах привлечет моллюсков и они погибнут. Другой способ — купить в садовом магазине отравленные гранулы-приманку с метальдегидом и разбросать их по участку. Они не токсичны для домашних животных и не вредят даже дождевым червям, подчеркивали специалисты.
В июле жители Москвы пожаловались на поселившихся в парках и дворах огромных оранжевых слизней. По их словам, моллюски очень много едят — за день они могут уничтожить несколько кустов, и быстро плодятся. При этом избавиться от них крайне трудно.
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Истории , АГН "Москва"
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