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Рыбак выловил шестикилограммового карася и побил рекорд 

Lenta.ru 1 час назад
Рыбак поймал огромного карася и побил рекорд
Фото: depositphotos.com
Рыбак Даниэль Мастронарди (Daniel Mastronardi) выловил шестикилограммового кейпкодского карася и установил рекорд штата Мэриленд, США. Об этом сообщается на сайте местного Департамента природных ресурсов.
9 августа Мастронарди из округа Дорчестер поймал карася, весившего 6,4 килограмма. Как только 33-летний рыбак подцепил на крючок крупную рыбу, он позвонил отцу и уточнил текущий рекорд штата. Оказалось, его улов побил рекорд, принадлежавший рыболову Дейву Альвебергу: три года назад тот выловил кейпкодского карася весом 6,2 килограмма.

«Это была одна из самых больших рыб, которых мне довелось видеть», — рассказывает Мастронарди. Департамент природных ресурсов Мэриленда уточнил, что новый рекорд штата уже официально зафиксирован.

Maryland Department of Natural Resources
Кейпкодский карась в среднем достигает 50 сантиметров в длину и весит около двух килограммов. Однако встречаются особи весом до 6,8 килограмма.
Ранее стало известно, что американец Ченс Скотт поймал огромную форель и побил установленный 32 года назад рекорд штата Юта. Уникальную рыбу он решил оставить себе.
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