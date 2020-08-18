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Как фальшивомонетчик в сарае обдурил СССР 

Диана Товсепова 1 час назад
Может ли один человек обдурить всю денежную систему страны? В СССР такое «чудо» совершил Виктор Баранов, ставший самым успешным фальшивомонетчиком своего времени.
Баранов отучился на плотника-паркетчика, отслужил в армии и начал изобретать. Свои оригинальные проекты он предлагал предприятиям, но молодого гения не принимали всерьез. Никого не интересовала модернизация производств.
Тогда Баранов решил заняться опасным «искусством» — подделывать деньги. Сначала ему просто хотелось проверить, сможет ли он повторить государственные денежные знаки.
Мужчина начал с изучения производственной литературы в Ленинской библиотеке Москвы, потом вернулся в Ставропольский край и начал тайную работу. «Цех» Баранов соорудил прямо в сарае во дворе своего дома. Собрав первый станок, он начал печатать 50-рублевые купюры. При этом у изобретателя они получились даже качественнее, чем у Гознака. Поэтому Баранов специально ухудшил качество бумажек, чтоб они не казались слишком идеальными.
Однако самой защищенной в СССР была 25-рублевая банкнота, и Баранов не мог не проверить свои силы на ней. И у него получилось.
Кадр из видео
При этом Баранов скрывал свое «хобби» от всех. Хранил станок под верстками в разобранном виде и на людях был примерным семьянином, работающим водителем в гараже Ставропольского крайкома КПСС. Он тратил деньги по чуть-чуть, а его семья жила скромно. Спустя годы денежного криминала Барановы сделали лишь одно крупное приобретение — купили автомобиль «Нива».
К семидесятым годам в МВД и КГБ решили, что в Советах орудует банда фальшивомонетчиков. По всей стране изъяли около пятисот фальшивых купюр крайне высокого качества. Специалисты с трудом отличали их от оригинала. Поэтому органы решили, что купюры печатают в Штатах или же те, кому сотрудники Гознака сливают секреты производства.
В апреле 1977 года Баранова задержали на рынке в Черкесске. Он пытался разменять 25-рублевую купюру и имел при себе еще 77 фальшивок. Когда милиция спросила у мужчины, кто он такой, он не стал ничего придумывать.

«Я — фальшивомонетчик!», — гордо ответил Баранов.

Мужчина все рассказал следствию и подробно описал свою технологию производства. Сложно было поверить, что такое моно провернуть в одиночку. Однако было доказано, что у Барановых сообщников не было. Установлено, что изобретатель произвел около 30 тысяч фальшивых рублей.
В тюрьму Баранова посадили, но его талант признали и даже внедрили одно из его изобретений в производство на Гознаке. Будучи в неволе, талантливый фальшивомонетчик написал рекомендации для министра МВД СССР по улучшению защиты денежных купюр.
Комментарии
Истории , Видео , Виктор Баранов , МВД , КПСС
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