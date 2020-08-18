Что делал бы Сталин, если бы Гитлер захватил Москву

В конце ноября 1941 года ситуация на фронте достигла критической отметки. Немцы практически окружили Москву: на западе взяты Можайск, Наро-Фоминск, Малоярославец. Армия Гудериана наступала с юга, дивизия Штеммермана стояла у Тулы. Немцы вплотную подошли к Кашире. Уже готовятся к эвакуации Сталина в Куйбышев.

Немецкая армия Гудериана получила приказ двигаться в сторону Горького (сегодня Нижний Новгород), чтобы замкнуть кольцо окружения Москвы в Петушках. Но на подходах к Коломне движение армии.

Командующий Западным фронтом Георгий Жуков просит помощи на севере, к линии Крюково-Рогачево, а Сталин дает приказ перебросить войска на юг. Север Москвы остается незащищенным, но движения немецких войск не происходит. Группа армий «Центр» под руководством фельдмаршала фон Бока не идет на захват Москвы, хотя при морозе в 40 градусов уже замерзло Иваньковское водохранилище. Также войска фон Бока стоят на линии «Клин-Рогачев-Дмитров». Танковые дивизии 46-го корпуса на Волоколамском шоссе не идут к Москве. 2-я бронетанковая дивизия стоит в Красной Горке. Стоят — и не идут вперед, на захват Москвы. Сталин передумал эвакуироваться в Куйбышев. Почему?

Гидротехнический прием защиты Москвы

Москву защищали не только люди. По приказу Сталина взорвали плотины Истринского водохранилища с целью затопить местность и сделать ее недоступной для похождения немецких войск. Огромная волна воды с ледяными осколками смыла танковые дивизии, пехоту 52-ой армии. Правда, смела не только противника, но и множество деревень вдоль реки Истры, окраины города Истры и поселок Павловская Слобода. Из воспоминаний маршала Шапошникова: «24 ноября немцы вплотную подошли к рубежу Истринского водохранилища. Когда немцы приблизились вплотную, взорвали водоспуски, после чего образовался ледяной поток, высотой 2,5 метра, длиной до 50 километров к югу от водохранилища. Немцы попытались закрыть водоспуски, но у них не получилось».

При уровне Истринского водохранилища в 168 м над уровнем моря, высота потока была не меньше 25 метров.

Начальник Иваньковской ГЭС Георгий Федоров , главный энергетик канала «Москва-Волга» Борис Фрадкин и главный инженер Владимир Жданов докладывали Сталину, что если сбросить воду Иваньковского водохранилища, то ледяная поверхность станет непроходной для танков и для пехоты немцев. Жданов поддержал коллегу и добавил, что если сбросить воду с Икшинского, Пестовского, Пяловского, Пироговского, Клязьминьского, Химкинского, то можно снова взломать ледяной покров Иваньковской волны и обеспечить естественное ограждение Москвы застывшими льдами. Воду сбросят к реке Волгуше, приток Яхромы, и вода уйдет в пойму Яхромы. Уровень воды в Яхроме поднимется, река разольется, таким образом, создавая барьер для армии адмирала фон Бока.

По данным исследователя Михаила Архипова, из-за сброса вод Иваньковского водохранилища уровень воды в Яхроме поднялся на 4 метра, уровень реки Сестры на 6 метров. В зоне затопления оказалось 30 деревень, пункты торфяных предприятий. Количество жертв от переохлаждения никто, конечно, не считал. Человеку достаточно получаса постоять в сильный мороз в ледяной воде, чтобы умереть.

Подробности этих сталинских мероприятий стали известны только в 2006 году, когда рассекретили брошюру «Разгром немецкий войск под Москвой», изданную в 1943 году.

Что ждало Москву

Ряд историков утверждает, если бы товарищ Сталин покинул бы Москву и эвакуировался в Куйбышев, то участь оставшихся москвичей была бы ужасной. Якобы было принято решение, в Москве с приходом немцем взорвать Химкинскую плотину. Плотина отделяет Химкинское водохранилище от речки Химки, в районе парка «Покровское-Глебово». Участок этой плотины и в наши дни тщательно охраняется, опутан колючей проволокой. При уровне водохранилища 162 метра, и уровня Москвы-реки в 120 метров, огромная волна цепочки шести водохранилищ смела бы на своем пути все. Несмотря на то, что идею затопить Москву приписывают немцам, операция по взрыву плотины готовилась силами НКВД.