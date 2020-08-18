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Письмо в бутылке за 11 лет пересекло океан и оказалось на другом континенте 

Lenta.ru 2 часа назад
Письмо в бутылке приплыло из Великобритании в США
Фото: Lenta.ru
Письмо в бутылке пересекло Атлантический океан и приплыло из Великобритании в США. Об этом сообщает портал UPI.
15 августа трехлетняя Лила Чин из американского штата Массачусетс гуляла с семьей по пляжу и случайно нашла бутылку с посланием. Письмо 11-летней давности проделало долгий путь и оказалось на другом континенте.

«Отправлено из Великобритании 3 марта 2009 года»,

— говорилось в записке.
Семья Чин призналась, что находка вдохновила их подготовить собственное послание в бутылке и бросить его в океан. Подробности не уточняются.
Ранее сообщалось, что брошенное в океан в США письмо в бутылке проплыло шесть с половиной тысяч километров через Атлантику и нашло получателя в Марокко. Записка попала в руки рыбаку. Текст письма ему помог перевести племянник.
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