Письмо в бутылке приплыло из Великобритании в США

Письмо в бутылке пересекло Атлантический океан и приплыло из Великобритании в США. Об этом сообщает портал UPI.

15 августа трехлетняя Лила Чин из американского штата Массачусетс гуляла с семьей по пляжу и случайно нашла бутылку с посланием. Письмо 11-летней давности проделало долгий путь и оказалось на другом континенте.

«Отправлено из Великобритании 3 марта 2009 года»,

— говорилось в записке.

Семья Чин призналась, что находка вдохновила их подготовить собственное послание в бутылке и бросить его в океан. Подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что брошенное в океан в США письмо в бутылке проплыло шесть с половиной тысяч километров через Атлантику и нашло получателя в Марокко. Записка попала в руки рыбаку. Текст письма ему помог перевести племянник.