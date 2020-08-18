Готы: как германское племя оказалось в Крыму 

У ученых нет точных сведений о времени появления готов в Крыму. Скорее всего, это был многолетний процесс, в течение которого племена готского союза в ходе набегов постепенно оседали в Таврике. Тем не менее мы точно знаем, что в III-IV веках н. э. готы и другие пришлые германцы расселились по территории юго-западного и юго-восточного Крыма от Боспора до Херсонеса (современные Керчь и Севастополь). Большой интерес вызывает также проблема истории исхода готов в Европу и далее в Крым.

Прародина и маршрут следования готов по данным Иордана

Откуда же пришли готы в Европу? По сведениям Иордана, готского историка VI века, готы сформировались как этнос на острове Скандза, откуда они под предводительством короля Берига переселились на трех кораблях через море в местность, которую они назвали «Готискандза». Посмотрим, как выглядит рассказ этого готского автора:

С этого самого острова Скандзы, как бы из мастерской, [изготовляющей] племена, или, вернее, как бы из утробы, [порождающей] племена, по преданию вышли некогда готы с королем своим по имени Бериг. Лишь только, сойдя с кораблей, они ступили на землю, как сразу же дали прозвание тому месту. Говорят, что до сего дня оно так и называется Готискандза.

Попытаемся разобраться с географической номенклатурой Иордана. «Скандза» — это, скорее всего, южная часть Скандинавии, откуда начали свое эпическое переселение готы и другие германские племена. Иордан метафорически называет Скандзу «мастерская племен» или, более грубо, vagina nationum («утроба племен»), откуда, «подобно пчелиному рою», готы врываются в Европу. Под географическим понятием «Готискандза», куда высаживаются готские племена, Иордан, очевидно, имел в виду побережье близ дельты реки Вислы в современной Польше. Исследователями этот топоним объясняется либо как Godaniska (Коданский залив у географа Помпония Мелы; ср. название города Гданьска), либо как Gutisk-andja, т. е. «готский берег». Правление короля Берига и, соответственно, переселение готов в северную Польшу датируются приблизительно серединой I века н. э.

Другие гипотезы: иранцы с Кавказа и торговцы в Индии

Тем не менее далеко не все исследователи соглашаются с традиционной точкой зрения о том, что начальной точкой исхода готов была Скандинавия. Некоторые авторы XIX века, к примеру, полагали, что готы пришли в Европу, равно как и другие кочевые народы — скифы, сарматы, аланы, гунны и пр. — из Азии. Не менее парадоксальная теория о происхождении готов была выдвинута украинским историком М. Ю. Брайчевским. Согласно этой теории, готы на деле были ираноязычными скифами и аланами, и в Крым они попали вовсе не из Скандинавии, а с Кавказа. «Огерманились» же они, лишь попав в Среднее Подунавье, где встретились с настоящими германскими племенами.

Наряду с версией об азиатско-иранском происхождении готов были и другие. К примеру, Г. Вернадский выдвинул достаточно неожиданное предположение о том, что уже к середине II века н. э. готы осели на берегах Черного моря, откуда их купцы через земли аланов и Кавказ везли на продажу янтарь в далекие восточные страны, включая Индию. Ученый основывал свою гипотезу на том факте, что в буддистском святилище Яннар недалеко от Бомбея были найдены две надписи с именами Эрила и Цитта-ямана из Гатана. Имена Эрил и Цитта, как предположил Вернадский, принадлежали готским купцам, в то время как топоним Гатана обозначал Готию. Все эти теории звучат достаточно любопытно, однако, увы, едва ли основываются на объективной интерпретации доступных на настоящий момент письменных и археологических источников.

Теория Рольфа Хахманна: насельники центральной Польши

В 1970-е большой шум наделала книга Рольфа Хахманна «Готы и Скандинавия» (Берлин, 1970), в которой автор попытался доказать, что готы изначально жили не в Скандинавии, а в Мазовии (центральная Польша), откуда они частично мигрировали в Скандинавию. Археологически, согласно Хахманну, готы соответствовали мазовской группе пшеворской археологической культуры. По его мнению, рассказ Иордана о переселении на трех кораблях носил отчетливо легендарный характер, не имевший отношения к реальному ходу событий. К тому же, по мнению Хахманна, толчком для вынужденной эмиграции готов должен был стать демографический взрыв и перенаселенность — а этого в Скандинавии на рубеже I века до н. э. — I века н. э. попросту не было.

Теория консенсуса: Швеция как прародина готов

Несмотря на то, что у теории, сформулированной Хахманном, по-прежнему есть свои приверженцы, в настоящий момент большинство ученых все же считает, что приведенная Иорданом легенда отражает реальный факт переселения готов из южной Швеции на территорию северной Польши. Рассказ Иордана подтверждается, в значительной степени, данными археологии. Действительно, в I веке н. э. в низовьях Вислы отмечается появление большой группы нового населения, обладавшего многими чертами материальной и духовной культуры, характерной для Скандинавии. В легендарном рассказе Иордана можно увидеть отголосок исторических сведений о разделении готов на три основных группы: гепидов, визиготов и остроготов. Причиной для переселения мог стать не демографический взрыв, а, скажем, недостаток хороших земельных угодий или голод, вызванный серией неурожаев. Тем не менее по-прежнему ведется дискуссия относительно того, из какой же именно части Швеции начали переселяться готы — с острова Готланд, из восточной Швеции (Остергеталанд) или из западной (Вестергеталанд)? Бóльшая часть ученых предполагает, что исходной зоной эмиграции готов была западная Швеция.

Сведения Иордана: дальнейшая миграция готов

Проследим, что же, согласно Иордану, случилось с готами далее. Во времена короля Филимера, сына Гадарига, правившего, предположительно, во второй половине II века н. э., готы начинают двигаться из Готискандзы (т. е. северной Польши) на юг. Готы продолжали движения до местности, названной Иорданом «желанной землей Ойум». Далее, восхитившись великим обилием этой земли, Филимер «перекинул туда половину войска, после чего, как рассказывают, мост, переброшенный через реку, непоправимо сломался, так что никому больше не осталось возможности ни прийти, ни вернуться».

Само название этой земли происходит, по всей видимости, от готского Aujom, что значит «страна, изобилующая водой». Под землей Ойум исследователи понимали и правобережную Украину, и Приазовье, и левый берег Днепра, и область так называемого Великого Луга, и другие местности. Однозначного ответа, ввиду неясности географических реалий источника, вряд ли можно ожидать. Важно, что при пересечении этой не названной Иорданом реки после поломки моста часть готов остается за рекой, а другая, ведомая королем Филимером, движется далее к крайней части Скифии, соседствующей с Понтийским (т. е. Черным) морем. Можно предположить, что переселившиеся из южной Скандинавии в северную Польшу готы в течение нескольких десятилетий мигрировали через территории современных Польши и Украины к северному Причерноморью и Приазовью. Несколько ниже Иордан уточняет, что конечным местом проживания готов становится местность «около Мэотийского болота». Учитывая, что так античные авторы называли Азовское море, место конечного переселения готов при Филимере можно локализовать в районе северо-западного Приазовья.

Вторжение готов в Крым

По-видимому, именно оттуда, т. е. из северо-западного Приазовья, в III-IV веках н. э. готы вторгаются на территорию Крыма, в Боспор (античный Пантикапей, современная Керчь) и округу Херсонеса, разрушив позднескифские поселения Усть-Альма, Альма-Кермен и Неаполь. В 60-е и 70-е годы III века ими были оставлены могильники с погребениями, совершенными по характерному для германцев обряду трупосожжения, у подножья горы Чатыр-Даг и на южном берегу Крыма, на мысе Ай-Тодор и в Партените. Так этот древнегерманский народ появился и осел на территории Крымского полуострова. Именно Крым стал местом, где готы сохранились как этнос дольше всего — как минимум, до второй половины XVI века.