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Ограбление века: история похищения «Джоконды» из Лувра 

Анастасия Иванова 26 минут назад
История похищения «Джоконды» из Лувра
Фото: depositphotos.com
21 августа 1911 года из Лувра была похищена «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. «Рамблер» расскажет об этом ограблении подробнее.
О краже картины стало известно лишь на следующий день, когда художник-реставратор пришел в Лувр, чтобы сделать копию «Джоконды». В тот же самый момент руководство перекрыло все выходы и провело обыск, который, конечно же, не дал результатов.
И тогда было решено поручить дело Альфонсу Бертильону, одному из лучших французских сыщиков. Под подозрением были все, даже работники музея, так как, по его словам, украсть «Джоконду» так же невозможно, как похитить колокола собора Парижской Богоматери.
По итогу вся музейная администрация была уволена. А главными подозреваемыми были поэт Гийом Аполлинер и художник Пабло Пикассо.
Картину удалось найти только спустя два года в Италии. В декабре 1913 года флорентийскому антиквару пришло письмо из Франции с предложением купить «Мону Лизу». И вскоре он договорился встретиться с обладателем «Джоконды». Вор прибыл во Флоренцию, заявив, что хочет вернуть на родину произведение итальянского искусства, похищенное французами. Антиквар, в свою очередь, провел экспертизу и, убедившись в подлинности «Джоконды», обратился в полицию.
Вором оказался работник Лувра Винченцо Перуджа, итальянский мастер по зеркалам. Грабитель всю ночь провел в кладовой музея. Позже он в служебном халате пробрался в зал, вынул картину из рамы и покинул здание в тот момент, когда охранник пошел за водой.
С тех пор шедевр Леонардо да Винчи почти не покидал Лувр.
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Истории , Леонардо да Винчи , Пабло Пикассо , Гийом Аполлинер
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