Петрозаводский феномен: что напугало жителей Карелии

В 70-е годы прошлого столетия об НЛО в Советском Союзе многие и слыхом не слыхивали. Тем не менее так называемый петрозаводский феномен удостоился неоднократных упоминаний в прессе — уж очень необычным оказалось это явление.

Свидетельства очевидцев

23 сентября 1977 года в газете «Социалистическая индустрия» была опубликована заметка следующего содержания: «Жители Петрозаводска явились свидетелями необычного явления природы. 20 сентября около четырех часов утра на темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная звезда, импульсивно посылавшая на землю снопы света. Эта звезда медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде медузы, повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые производили впечатление проливного дождя. Это явление, по свидетельству очевидцев, продолжалось 10-12 минут». 24 сентября 1977 года уже в петрозаводском издании «Ленинская правда» появился материал, написанный местным корреспондентом, в котором приводились показания очевидцев по поводу событий 20 сентября. Например, шофер «Скорой помощи» В. А. Беляев поведал следующее:

«Около четырех часов утра мы с бригадой медиков приехали по вызову на улицу Анохина, дом 37-6. Приблизительно в четыре часа пять минут над крышей противоположного дома появилось свечение. Затем я увидел странный ореол и светящуюся звезду, от которой исходили струи, заполняя большую часть неба. Когда огненный шар приблизился к «ручке» Большой Медведицы, сияние исчезло, а он стал спускаться вертикально вниз. Продолжалось это минут 10-15».

А была ли ракета?

Популярной версией, поддержанной директором Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн академиком В. В. Мигулиным, стала следующая: над Петрозаводском пролетала ракета с военным спутником «Космос-955», запущенная в 4:00 с космодрома Плесецк. Восходящее солнце могло подсветить выхлопные струи ракеты, придавшие объекту вид медузы.

Однако научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ) кандидат физико-математических наук Л. М. Гиндилис пришел к выводу, что версия о пролете ракеты не может в полной мере объяснить всех наблюдаемых явлений. В частности, за два часа до упомянутого запуска корреспондент UPI из Хельсинки сообщил, что над финской столицей с запада на восток пролетел яркий огненный шар. А еще ранее, за час до наблюдения в Хельсинки, аналогичный объект «сел на хвост» пассажирскому самолету, летящему из Киева в Ленинград. НЛО сопровождал лайнер вплоть до аэропорта Пулково. Были зафиксированы переговоры командира экипажа с диспетчером по этому поводу. Руководство космодрома Плесецк воздержалось от комментариев: все данные по запускам космической техники были строго засекречены, было известно лишь время запуска.

Кто повредил стекла?