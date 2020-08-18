Чего никогда не сделает русская женщина

Чем отличаются российские женщины от тех же европеек или американок? Дело в том, что им не свойственны многие черты, которые свойственны западным дамам. Итак, чего никогда не сделает россиянка?

Не предпочтет семье карьеру

Конечно, мы не будем говорить обо всех женщинах. Наверняка и в России есть немало представительниц прекрасного пола, для которых на первом месте стоит карьерный рост. Но большинство наших соотечественниц все же ориентированы скорее на семейные отношения. У нас считается, что чем раньше выйдешь замуж, тем лучше. В результате в Европе средний возраст вступления женщин в брак составляет 28 лет, а в России и других странах СНГ — 23 года.

В России женщина в 35 лет считается старой девой и неудачницей. В Западной Европе и Америке принято сначала заниматься самореализацией — завершить учебу, устроиться на работу, достичь определенного социального и материального статуса, и только тогда задуматься о создании семьи. У нас же все наоборот. Зачастую девушка выскакивает замуж в 18, рожает ребенка — и только потом задумывается об учебе и карьере. А многие российские женщины и вовсе готовы бросить учебу или уйти с работы ради семьи и мужа.

Не откажется содержать своих детей

«Плоха та мать, которая не доведет своего ребенка до пенсии», — такая поговорка могла возникнуть только в России.

Если российский юноша или девушка становится студентом, то зачастую продолжает жить в родительском доме, или родители регулярно высылают им деньги во время учебы. А если учесть, сколько у нас неполных семей, то становится ясно, что в основном забота о взрослом дитяти лежит на плечах женщины.

В западных странах принято, поступив в колледж или университет, покидать дом. Студенты не ждут родительских подачек, стараются самостоятельно встать на ноги.

В России, если вы попали в сложную финансовую ситуацию и у вас есть родители, всегда можно обратиться к ним за помощью. Мать отдаст последнее, чтобы спасти сына или дочь. На Западе у родителей можно попросить в долг, но его придется отдавать. Русская мать никогда не скажет своему великовозрастному чаду:

«Сам решай свои проблемы!»

Не предпочтет внукам путешествия

За редким исключением, конечно, пожилые россиянки смотрят за внуками. А вот жительницы Запада в пенсионном возрасте раскатывают по всему миру в качестве туристок. «Сидеть» с внуками в США и Европе просто не принято. Если вам надо куда-то уйти или уехать, вы нанимаете для ребенка приходящую няню. А к бабушке ездите только на воскресный обед. Не станет добиваться равного распределения ролей в семье

Мы традиционно привыкли к тому, что муж в семье должен быть добытчиком, а жена — заниматься домашним хозяйством. Поэтому у нас принято, что мужчина зарабатывает на жизнь, а женщина стоит у плиты, готовит, убирает, смотрит за детьми.

На Западе все не так. Там бытовые обязанности делятся между супругами пополам, и муж не видит для себя ничего зазорного в том, чтобы приготовить завтрак, пропылесосить квартиру или постирать белье.

Как мы знаем, на Западе даже в кафе принято платить самим за себя, а не ждать, что это сделает мужчина. В семье чаще всего оба супруга работают и делят пополам расходы за еду и квартиру. У каждого может быть свой счет в банке. Не считается зазорным, если жена зарабатывает больше мужа.

В 2008 году Американский Институт семьи и работы (Families and Work Institute) провел исследование, согласно которому только 42% мужчин и 39% женщин в США считают, что мужчина должен обеспечивать семью, а женщина — заниматься домом и детьми. А в 2016 году исследователи Кембриджского университета на основании результатов опроса 10 тыс. жителей семи европейских стран выяснили, что многие мужчины чувствуют себя некомфортно, не выполняя обязанностей по дому.