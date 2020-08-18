Как Риббентроп готовил убийство Сталина

Часто смерть одного человека меняет очертания целых государств. Это не удивительно. Роль личности в истории играет одну из ведущих ролей. Из истории Великой Отечественной войны немало известно о покушениях на Адольфа Гитлера, в то время как о попытках убийства И. В. Сталина историки упорно молчат. Тем не менее, в Германии рождались и такие планы. Причем исполнителем одного из покушений должен был стать Министр иностранных дел Третьего Рейха — Риббентроп.

Отравленная ручка

Встречались Риббентроп и Сталин дважды. Оба раза в 1939 году во время подписания договора о ненападении между Германией и СССР. При этом третьей встречи Сталин мог и не пережить. Несмотря на то, что если во время приема в Кремле перед началом войны, по словам самого Риббентропа, он чувствовал себя в окружении старых товарищей, то как только успех в военных действиях отвернулся от Германии, он начисто забыл о своих радужных чувствах. В одной из бесед с фюрером в середине 1944 года, по воспоминаниям главы политической разведки Третьего Рейха Вальтера Шелленберга , Риббентроп предложил лично убить Сталина. Ситуация уникальная. Себя на роль киллера предлагал не наемник и спецназовец, а политик, Министр иностранных дел крупной Европейской державы. При этом Риббентроп не блефовал. Он отлично понимал, что пробраться в Кремль в самый разгар войны, у него не получится ни при каких обстоятельствах. Впрочем, это было и не нужно. Риббентроп планировал заманить И. В. Сталина на какую-либо международную конференцию и там пи скоплении свидетелей убить. В главу СССР можно было бы выстрелить из пистолета, замаскированного под обычную пишущую ручку. Самое интересное, что данный план одобрили Борман и Гиммлер. О своих планах, поддержанных руководством страны, Шелленбергу рассказал сам Риббентроп.

Несбыточные мечты

По плану Риббентропа снабдить его пистолетом-авторучкой должно было ведомство Шелленберга, поэтому его и посвятили во все детали операции. Поскольку глава политической разведки был одним из наиболее адекватных руководителей Третьего Рейха, он принял данный план за несбыточные фантазии Риббентропа, но вслух говорить этого не стал. В случае его возражений, об этом тут же стало бы известно Гитлеру, а как фюрер мог отреагировать на отказ участия в убийстве Сталина, Шелленбюерг не знал. Рисковать ему в данном случае совершенно не хотелось. К тому же он прекрасно понимал, что шансы личной встречи Сталина и Риббентропа в реалиях 1944 года были близки к нулю. Шелленберг так и заявил Риббентропу, чтобы тот сначала организовал конференцию с участием Сталина, а там он ему, в случае успеха поможет. Самое интересное, что Риббентроп верил в то, что говорил. Весной 1944 года Геббельс уже направлял фюреру записку с предложением начать мирные переговоры со Сталиным. Его доводы едва уместились на 40 страницах машинописного текста. Если бы данные переговоры состоялись, то возможно, план Риббентропа можно было бы реализовать на практике. Но, фюрер не послушал Геббельса, поскольку ждал, когда Сталин рассорится со своими западными союзниками. К счастью этого так и не произошло.