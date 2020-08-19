Почему Гитлер устроил геноцид евреев 

С приходом к власти нацистов появилось много антиеврейских законов. В результате принятия этих законопроектов было решено вытеснить из Германии всех евреев.

Сначала нацисты пытались всячески изгнать евреев из подконтрольных им стран. Контролировали этот процесс Гестапо и СС. Так уже в 1938 году около 45 000 евреев выехало из Австрии. Перед началом Второй мировой войны из Чехословакии и Австрии уехало от 350000 до 400000 евреев.

Когда войска Гитлера вошли в Польшу антиеврейская политика стала еще жестче. Окончательное решение еврейского вопроса, выдвинутое немецкими национал-социалистами заключалось в массовом уничтожении евреев в Европе. Евреев Гитлер считал расово неполноценно нацией, которая не имеет право на жизнь. Теперь евреев не только задерживали, но и расстреливали. Были организованны специальные гетто (закрытые кварталы для полной изоляции евреев и надзора над ними).

После того как Германия напала на СССР подразделения СС стали уничтожать евреев путем массового расстрела. В 1941 году для этой цели стали использовать газвагены (машины, где евреев травили угарным газом).

Чтобы сразу уничтожить большое количество людей было создано три концлагеря (Белжец, Треблинка, Собибор).

В начале 1942 года лагерем смерти служил концлагерь Майданек и Аушвиц. В Аушвице было уничтожено до 1,3 млн людей, из них около 1.1 — евреев. За весь период войны погибло около 2, 7 млн евреев.

По мнению историков такая политика Третьего Рейха нашла поддержку у немецкого народа потому что все забранное у евреев имущество раздавалось рядовым немцам. Таким образом Третий Рейх хотел стать еще более могущественным, и заручиться поддержкой как можно большего количества людей.

Алгоритм решения еврейского вопроса

Концентрирование всех евреев в определенных районах (гетто). Отделение евреев от других национальностей. Вытеснение их из всех сфер общества. Конфискация всего имущества, выдворение, их из экономической сферы. Доведение до такого состояния, когда труд остается единственной возможностью для выживания.

Причины геноцида. Наиболее вероятные версии

Гитлер считал евреев и цыган отбросами общества, которым не место в цивилизованном мире, поэтому принял решение очистить от них Европу, как можно скорее.

Сама идея уничтожения связана с идеей нацизма разделения всех национальностей на несколько групп: первая — правящая верхушка (истинные арийцы). Вторая — рабы (славянские народы). Третья — евреи и цыгане (их необходимо уничтожить, а выживших превратить в рабов).

Евреев Гитлер обвинял во всех грехах, в том числе: появлении большевиков, революции в России и т.д.

Негры и вовсе были исключены из этой иерархии, как низшая раса.

Правящая верхушка считала, что для покорения всего мира фашистские войска уже сейчас нуждаются в крупных победах, поэтому им стало дозволено убивать евреев и цыган как неугодных и самых незащищенных. Таким образом, поднимался боевой дух солдат. Большинство исторических источников не дают внятного объяснения поступка Гитлера по отношению к еврейскому народу.

Последствия геноцида для Европы

В результате такой политики погибло около 6 млн евреев Европы. Из них только 4 млн жертв смогли идентифицировать персонально. Такой ход событий негативно отразился на европейской цивилизации. Стала угасать культура идиш, но вместе с тем значительно возросло самосознание евреев далеко за пределами Европы. Благодаря этому выжившие евреи смогли дать новую жизнь сионистскому движению, в результате его окреп и разросся Израиль (на своей исторической родине — Палестине).