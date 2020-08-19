Мужчина выработал алкоголь в организме и лишился прав

47-летний мужчина самостоятельно вырабатывал алкоголь в организме и лишился прав.

После курса антибиотиков мужчина начал замечать, что в разные периоды времени в течение дня чувствует себя пьяным, даже когда не употребляет спиртное. А однажды его опьянение было настолько сильным, что в результате случайной полицейской проверки его лишили прав.

Это редкое заболевание известно в медицинских кругах как синдром автопивоварни, который возникает, когда в организме существует избыток грибков определенного типа. Эти грибки питаются углеводами, которые потребляет человек, и вырабатывают алкоголь.

Медики пытались вылечить пациента посредством низкоуглеводной диеты и противогрибковых лекарственных препаратов, которые обычно эффективны для пациентов с аналогичным диагнозом. Однако это не помогало.

Тогда врачи решили пересадить в тонкую кишку пациента фекальную микробиоту, взятую у его 22-летней дочери. За 34 месяца, прошедшие с момента операции, у мужчины не проявлялось симптомов характерных для синдрома автопивоварни.