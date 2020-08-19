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Мужчина самостоятельно выработал алкоголь в организме и лишился прав 

Мира Маркина 3 часа назад
Мужчина выработал алкоголь в организме и лишился прав
Фото: depositphotos.com
47-летний мужчина самостоятельно вырабатывал алкоголь в организме и лишился прав.
После курса антибиотиков мужчина начал замечать, что в разные периоды времени в течение дня чувствует себя пьяным, даже когда не употребляет спиртное. А однажды его опьянение было настолько сильным, что в результате случайной полицейской проверки его лишили прав.
Это редкое заболевание известно в медицинских кругах как синдром автопивоварни, который возникает, когда в организме существует избыток грибков определенного типа. Эти грибки питаются углеводами, которые потребляет человек, и вырабатывают алкоголь.
Медики пытались вылечить пациента посредством низкоуглеводной диеты и противогрибковых лекарственных препаратов, которые обычно эффективны для пациентов с аналогичным диагнозом. Однако это не помогало.
Тогда врачи решили пересадить в тонкую кишку пациента фекальную микробиоту, взятую у его 22-летней дочери. За 34 месяца, прошедшие с момента операции, у мужчины не проявлялось симптомов характерных для синдрома автопивоварни.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что будет с телом, если перестать пить спиртное.
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