Go заменит приложение Яндекс. Такси. Функции приложения Такси начали расширяться ещё в марте этого года, когда в нём появились Еда и Лавка. С запуском Яндекс Go к ним добавляется каршеринг Яндекс. Драйв, а также расписание наземного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев. Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, Яндекс Go будет эффективнее использовать все их ключевые технологии. Благодаря этому водители и курьеры, выполняющие заказы сервиса, будут меньше работать «вхолостую» и меньше ждать новых заказов.