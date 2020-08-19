«Яндекс Go позволяет людям решать любые задачи, связанные с передвижением по городу, быстро и точно в срок. Такси приезжает меньше чем за 5 минут, доставка посылки или документов в среднем занимает 20 минут, продуктов — 15 минут, блюд из ресторанов или кафе — 30 минут. Благодаря технологиям и платформам внутри экосистемы Яндекса мы делаем повседневные дела настолько лёгкими, что люди могут заниматься ими на бегу, не отвлекаясь от других вещей», — рассказывает Даниил Шулейко, генеральный директор группы компаний Яндекс. Такси.