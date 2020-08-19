Яндекс запускает Go — единое приложение для решения повседневных задач в городе. С помощью Яндекс Go люди смогут быстро добраться куда нужно на общественном транспорте, такси, каршеринге и даже на машине с персональным водителем, заказать экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, отправить посылку или перевезти груз. Все эти возможности доступны в одном универсальном приложении, созданном для того, чтобы сделать жизнь людей проще.
Яндекс Go поможет быстро и выгодно добраться до нужного места, подскажет расписание ближайшего автобуса и предложит, что заказать на ужин — арбуз или пиццу с лисичками из любимого ресторана. С помощью нового приложения можно вызвать грузовую машину и грузчиков, чтобы отвезти на дачу диван, или срочно передать документы с курьером. А для особых случаев — заказать машину с персональным водителем в Ultima.
Go заменит приложение Яндекс. Такси. Функции приложения Такси начали расширяться ещё в марте этого года, когда в нём появились Еда и Лавка. С запускомЯндекс Go к ним добавляется каршеринг Яндекс. Драйв, а также расписание наземного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев. Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, Яндекс Go будет эффективнее использовать все их ключевые технологии. Благодаря этому водители и курьеры, выполняющие заказы сервиса, будут меньше работать «вхолостую» и меньше ждать новых заказов.
«Яндекс Go позволяет людям решать любые задачи, связанные с передвижением по городу, быстро и точно в срок. Такси приезжает меньше чем за 5 минут, доставка посылки или документов в среднем занимает 20 минут, продуктов — 15 минут, блюд из ресторанов или кафе — 30 минут. Благодаря технологиям и платформам внутри экосистемы Яндекса мы делаем повседневные дела настолько лёгкими, что люди могут заниматься ими на бегу, не отвлекаясь от других вещей», — рассказывает Даниил Шулейко, генеральный директор группы компаний Яндекс. Такси.
Вместе с названием приложения изменится интерфейс. На главном экране Яндекс Go появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок персональный для каждого пользователя. Алгоритмы Яндекса предугадывают, что именно сейчас нужно человеку, — добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в Лавке, и предлагают нужные возможности.
Приложение Яндекс Go можно скачать в Google Play и App Store. Пользователям приложения Яндекс. Такси нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на Яндекс Go. Яндекс. Драйв, Яндекс. Еда и Яндекс. Лавка продолжат работу как внутри Go, так и в отдельных приложениях.