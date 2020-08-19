Главные предсказания о судьбе России

За многовековую историю России ей предсказывали многое: от полного краха до бесконечного процветания. Предсказания давали и профессиональные прорицатели, и политики, и монахи.

Нострадамус

Нострадамус никогда в России не был, однако предсказания о России он начал делать практически в режиме синхронии. Так, ему удалось предсказать некоторые события из времени царствования Ивана Грозного

В первую очередь касавшиеся реформ и перемен, которым содействовал протопоп Сильвестр (79-й катрен 5-й центурии):

Русская вера будет упорядочена С появлением великого законодателя. Кроткий священник вознесется и потревожит сильных. Однако пользоваться его советами монарх будет недолго.

В 1560 году царица Анастасия умерла, что вызвало глубокий психологический перелом в душе царя. Была проиграна Ливонская война, Иван IV в очередной раз женился. Нострадамус пишет:

Семь жен и сын умерли или убиты жестоким монархом, Кругом кровопролитие, великим злодеяниям нет предела. Пятая жена будет брошена в озеро, Но восьмая родит сына и чудом уцелеет.

Предрекал Нострадамус и события церковного раскола XVII века. В 96-м катрене 1-й центурии он писал:

Тот, кому будет вверено переделать Храмы и обряды, измененные по блажи, Повредит и священникам, и мирянам. Затем сам он будет в опале.

Петр I не только реформировал всю систему государственного управления, петровские преобразования стали своего рода апокалипсисом для «русской старины». Мишель Нострадамус предсказывал в 59-м катрене 1-й центурии:

Изгнанники, выдворенные с острова, С приходом более беспощадного государя Будут убиты и сгорят в пламени. Восставший город у моря разгромлен.

Младшая дочь Петра I Елизавета арестовала младенца Ивана VI и его мать Анну Леопольдовну. Для царственной семьи началось хождение по мукам, которое закончилось смертью. Нострадамус предвидел падение власти младенца Ивана Антоновича и посвятил этому событию 52-й катрен 6-й центурии:

Взамен великого, который был обречен, Явится его дочь, спасшаяся из темницы, Младенец будет править двенадцать месяцев. Затем попадет в крепость, где будет зарезан.

По мнению исследователей, Нострадамус предсказывал и события середины XX века. О начале Второй мировой войны говорит катрен 80, центурия 4:

У большой реки большой ров, выброшена земля, На пятнадцать частей разделено водой, Город взят, огонь, кровь, крики, битва, Большая часть населения в стычке.

Только в 1940 году война, начатая Гитлером, стала мировой. В этом году немецкие войска прорвали линию обороны Мажино в 15-ти местах — «на пятнадцать частей разделено водой» — и захватили не только Париж («город взят»), но и всю страну.

Парацельс

Врач, алхимик и астролог Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, известный всему миру как Парацельс, в одной из своих книг «Оракулы», содержащей 300 страниц и множество пророчеств для всего мира до конца III тысячелетия, сделал несколько сенсационных предсказаний и относительно России.

Парацельс много путешествовал по Востоку, побывал в Тибете (так думают биографы — в его жизни есть десятилетний период, информация о котором отсутствует).

Вернувшись из Тибета, он и изрёк первое пророчество о Московии, как тогда нас называли в мире:

«На большом материке появится новое огромное государство. Оно будет занимать почти половину Земли. Это государство просуществует целый век и случится это через 400 лет».

Предположительно, он написал это в 1522 году. Если к 1522 прибавить 400, то получится 1922 — год создания СССР.

В начале XVI века Парацельс отправился через Россию в Константинополь. Он шёл пешком, через Дон, поскольку тогда этот путь считался самым коротким. О том, что он видел и слышал, фактов не сохранилось, но после пребывания в нашей стране предсказатель возложил на Россию великую миссию — спасение всего человечества.

«Московия возвысится над всеми государствами. Не рукой, но душой она спасет мир».

Правда, случится это спасение в конце ХХII веке. Именно тогда, если верить Парацельсу, на земле произойдут страшные события: «Восток восстанет против Запада, и сотни огненных стрел выпустят на Востоке. Они упадут, и поднимется столб огня. Он будет жечь всё на своем пути».

Исследователи древних текстов уверены, что Парацельс предвестил Третью мировую войну между странами Запада и Востока, в ходе которой будут применены ракеты с ядерными боеголовками: «Люди покроются глубокими язвами и струпьями. Их души поднимутся ввысь. Третья часть погибнет».

Парацельс словно знал, каковы последствия атомных взрывов: он красочно и страшно писал о том, что еда и вода на Земле будут отравлены.

Но Россия спасётся сама и поможет возродиться всему миру: «Однако некоторым людям удастся спастись. И поможет им в этом древний народ, который проживает в Московии. В Московии, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет великое благоденствие. Они покорят Солнце».

Парацельс писал: «Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа — Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет (…) Знамя Креста будет водружено на одной из горных вершин этой страны».

Кроме того, что здесь Парацельс говорит о трудных для России временах, связанных с территориальными спорами, есть и другая версия этого предсказания Парацельса: возможно, на Урале случится второе пришествие Спасителя.

«В той самой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет Великий Крест, Божественный свет с горы страны гипербореев, и его увидят все жители земли».

Парацельс считал, что это должно произойти через 500 лет после его смерти. Почему? Ведь христианство пришло на Русь гораздо ранее. Золотой век, который принесёт счастье всем живущим, если верить древнему предсказателю, продлится с 2041 по 2091 гг. Каким он будет — у многих из нас есть шанс увидеть своими глазами.

Авель

Во время царствования Екатерины II жил в Соловецком монастыре монах-провидец, звали его Авель. Начал Авель пророчествовать о смерти императрицы. За свои предсказания Авель был заключен в Шлиссельбургскую крепость «под крепчайший караул».

После смерти Екатерины, которая умерла в точном соответствии с пророчеством Авеля, монах был амнистирован самим Павлом I.

Император пожелал встретиться со старцем и выслушать от него новые прогнозы. Авель в подробностях расписал смерть императора, а заодно и незавидное будущее династии Романовых.

«Коротко будет царствование твое, и вижу я, грешный, лютый конец твой. На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей. В Страстную Субботу погребут тебя… Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить добрую память твою… Но народ русский правдивой душой своей поймет и оценит тебя и к гробнице твоей понесет скорби свои, прося твоего заступничества и умягчения сердец неправедных и жестоких. Число лет твоих подобно счету букв».

Предсказание о том, что русский народ оценит Павла I пока не сбылось. Если бы сегодня провели опрос об отношении россиян к прошлым самодержцам, то Павел наверняка был бы одним из аутсайдеров.

Авель был с миром отпущен в Невский монастырь для нового пострижения в монахи. Именно там, при втором пострижении, он и получил имя Авель. Но не сиделось пророку в столичной обители. Уже спустя год после разговора с Павлом он появляется в Москве, где за деньги дает предсказания местным аристократам и богатым купцам.

Подзаработав денег, монах отправляется в Валаамский монастырь. Но и там Авелю не живется спокойно: он снова берется за перо и пишет книги предсказаний, где и раскрывает скорую кончину императора.

Авеля в кандалах привозят в Санкт-Петербург и закрывают в Петропавловской крепости — «за возмущение душевного спокойствия его величества».

Сразу же после смерти Павла I Авеля снова освобождают из тюрьмы. Освободителем на этот раз становится Александр I. Новый император предупредительно отсылает монаха в Соловецкий монастырь, без права покидать стены обители. Там Авель пишет еще одну книгу, в которой предсказывает взятие Москвы Наполеоном в 1812 году и сожжение города.

Предсказание доходит до царя и тот приказывает утихомирить воображение Авеля в Соловецкой тюрьме.

«Француз Москву при Нем спалит, а Он Париж у него заберет и Благословенным наречется. Но невмоготу станет Ему скорбь тайная, и тяжек покажется Ему венец Царский Подвиг служения Царского заменит Он подвигом поста и молитвы. Праведен будет Он в очах Божиих: белым иноком в миру будет. Видал я над землей Русской звезду великого угодника Божия. Горит она, разгорается. Подвижник сей и претворит всю судьбу Александрову…».

По легенде, Александр I не скончался в Таганроге, а обратился в старца Федора Кузьмича и пошел странствовать по Руси.

Когда в 1812 году русская армия сдает Москву французам, и Белокаменная, как и предсказывал монах, чуть ли не сгорает дотла, впечатленный Александр I приказывает: «Авеля из Соловецкого монастыря выпустить, дать ему паспорт во все российские города и монастыри, снабдить деньгами и одеждой».

Оказавшись на свободе, Авель решил более не нервировать царскую семью, а отправился в путешествие по Святым местам: побывал на Афоне, Иерусалиме, Константинополе. Затем он поселяется в Троице-Сергеевой Лавре. Какое-то время ведет себя тихо, пока, уже после воцарения Николая I, его снова не прорывает.

Новый император церемониться не любил, поэтому «для смирения» отправил монаха в заточение в Суздальский Спасо-Ефимовский монастырь, где в 1841 году Авель и преставился Господу. «Начало же правления сына Твоего Николая дракою, бунтом вольтерьянским зачнется. Сие будет семя злотворное, семя пагубное для России. Кабы не благодать Божия, Россию покрывающая, то… Лет через сто примерно после того оскудеет Дом Пресвятыя Богородицы, в мерзость запустения Держава Российская обратится».

Григорий Распутин был одной из самых загадочных личностей в русской истории, а его прозорливость стала притчей во языцех ещё при жизни «старца». Он предчувствовал гибель царской семьи задолго до того, как это случилось. Вот что он писал: «Всякий раз, как я обнимаю царя и матушку, и девочек, и царевича, я содрогаюсь от ужаса, будто обнимаю мертвецов… И тогда я молюсь за этих людей, ибо на Руси они более всех нуждаются. И я молю за семейство Романовых, потому что на них падает тень долгого затмения».

Распутин предсказывал приход новой власти в России: «На Петербург опустится тьма. Когда его имя будет изменено, тогда кончится империя».

Предвидел «старец» и собственную гибель. Он говорил, что если его убьют не «простые разбойники», а дворяне — «родственники царя», тогда будущее России и царской семьи будет ужасным.

«Дворяне побегут из страны, а родня царя не останется в живых через два года и братья восстанут против братьев, и будут убивать друг друга».

Были у Распутина и предсказания техногенного характера. Например такое. Исследователи считают, что здесь Распутин говорит об атомных станциях. «По всему миру будут построены башни.., они будут замками смерти. Иные из этих замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь, которая заразит землю и небо. Поскольку сгустки зараженной крови, как хищники, обрушатся на наши головы. И множество сгустков упадет на землю, и земля, где они упадут, станет пустынной на семь поколений».

Гибель империи

Надо сказать, что падение монархии в России и гибель династии Романовых предрекали неоднократно. Когда Александра Федоровна (супруга Николая II ) в 1916 году посетила в Новгороде Десятинный монастырь, старица Мария, протянув к ней руки произнесла: «Вот идет Мученица — Царица Александра».

О трагическом конце последней царской семьи говорил и уже упомянутый Распутин, но еще раньше такие предсказания сделал преподобный Серафим Саровский.

Известно, что супруга Александра II Мария Александровна 2 марта 1855 года пересказала пророчество Серафима Саровского о смерти последнего императора и его семьи своей фрейлине Анне Тютчевой.

Сама императрица узнала о предсказании от Великого князя Михаила Павловича, которому и поведал свои откровения старец.

Николай II, видимо, знал пророчество Авеля, так как, по свидетельству приближенных, неоднократно говорил: «До 1918 года я ничего не боюсь».

Распад СССР

Исчезновение с политической карты Советского Союза предрекалось самыми разными людьми — ясновидящими, святыми старцами, политиками и учеными. Например, академик А. Д. Сахаров в 1989 году предупреждал, что если не исправить ситуацию в стране, то это чревато сепаратизмом и развалом Союза. Чуть ранее в 1985 году академик Виктор Геловани методом компьютерного моделирования спрогнозировал ситуацию развития страны на ближайшие годы.

Данные анализа определили два основных пути — технологический, обещающий мощный индустриальный и экономический прорыв, и проигрышную модель, которая могла к 1991 году привести к распаду СССР. Получилось как всегда.

Эдгар Кейси в 1944 году падение СССР предсказал в несколько завуалированной форме.

«Не успеет окончиться XX век, как наступит крах коммунизма, — говорил прорицатель. — Коммунисты потеряют там свою власть».

Эдгар Кейси

Остановимся на Кейси. Его можно назвать одним из самых результативных предсказателей XX века.

Будучи прекрасным лекарем, великим предсказателем и известным на весь мир человеком, Эдгар все свои советы, диагнозы и способы лечения выдавал в состоянии транса, сам же ничего не запоминал из сказанного. С Кейси изрек множество пророчеств, он предсказал обе мировые войны, возвышение Китая, находки Кумранских свитков, и многое другое. Свою реинкарнацию он запланировал на 2100 год.

Многие из предсказаний Кейси касались и России. По Кейси, нашей стране уготована великая миссия: «Из России придет надежда для мира; но не от коммунизма или большевизма, нет, а из свободной России. Каждый человек тогда будет жить для своего собрата».

Кейси говорил: (чтение 3976-10, 8 февраля 1932 года).

«В религиозном развитии России великая надежда для мира. Народ или группа народов, которые будут наиболее близки в отношениях с Россией, смогут жить лучше, постепенно меняя условия жизни во всем мире».

29 ноября 1932 года Кейси сказал: «Изменения грядут, можете быть уверены, будет эволюция или революция в идеях религиозной мысли. Основы этого для всего мира, в конечном счете, придут из России; это будет не коммунизм, но то, чему учил Христос — его вид коммунизма».

Кейси утверждал, что Россия будет новым центром мира. Причем, при этом американцы и Россия будут дружить: «Из России снова прибудет надежда для мира. Ведомая чем? Дружбой с народом, на деньгах которого написано: „В Бога мы верим“.