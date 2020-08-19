Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший зависимый показал, как трезвость повлияла на его финансы 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Наркоман поразился, когда трезвость обогатила его
Фото: depositphotos
От вредных привычек трудно отказываться, особенно когда речь идет о серьезных зависимостях. Тяга к запрещенным веществам считается самой опасной, так как проявляется и в физической, и в психологической необходимости получить новую дозировку.
Пользователь Reddit поделился историей, как отказ от наркотиков помог ему исправить свое финансовое положение. В какой-то момент парень с ником @vdubmechanic решил изменить свою жизнь и отказаться от наркотиков.
Он приступил к реабилитации и начал откладывать деньги, которые обычно тратил на вещеста. Помимо самого лечения, справиться с зависимостью помогло любимое хобби, мужчина был просто без ума от фотографии.

"Мне кажется, фотография стала моей новой зависимостью", — написал он.

Когда тяжелые времена реабилитации оказались позади, он решил обменять накопления на что-то более приятное и порадоваать себя. Парень очень удивился, когда осознал, сколько на самом деле денег он тратил на препараты.
В своем профиле он поделился снимком, на котором были запечатлены фотоаппарат Cannon с объективом и другими девайсами, ноутбук Lenovo, а также шейкер для смешивания коктейлей. Пользователь рассказал, что нашел работу барменом и теперь у него есть стабильный доход.

"Два года свободы от зависимости. Я купил это на деньги, которые раньше тратил бы на наркотики".

@vdubmechanic
Видео дня. Как выжить в лесу, если вы заблудились
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии появились прозрачные туалеты
В Японии появились прозрачные туалеты
Женщина поведала о загробной жизни после катастрофы
Женщина поведала о загробной жизни после катастрофы
Чем могила Пушкина шокировала советских ученых
Чем могила Пушкина шокировала советских ученых
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Самые странные традиции первой брачной ночи
02:18
Самые странные традиции первой брачной ночи
Люди Истории
Бульдог рухнул в обморок, увидев фейерверк
00:11
Бульдог рухнул в обморок, увидев фейерверк
Безумный мир
Баран-автостопщик насмешил Сеть
00:10
Баран-автостопщик насмешил Сеть
Безумный мир
Бизон стянул штаны с зазевавшейся туристки
00:58
Бизон стянул штаны с зазевавшейся туристки
Безумный мир Люди
Почему внучка Эйнштейна побиралась и жила на милостыню
04:32
Почему внучка Эйнштейна побиралась и жила на милостыню
Люди Истории
Мамаша зубами вытащила малыша из воды
00:13
Мамаша зубами вытащила малыша из воды
Безумный мир
Как выжить в лесу, если вы заблудились
11:55
Как выжить в лесу, если вы заблудились
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение