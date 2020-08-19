Наркоман поразился, когда трезвость обогатила его

От вредных привычек трудно отказываться, особенно когда речь идет о серьезных зависимостях. Тяга к запрещенным веществам считается самой опасной, так как проявляется и в физической, и в психологической необходимости получить новую дозировку.

Пользователь Reddit поделился историей, как отказ от наркотиков помог ему исправить свое финансовое положение. В какой-то момент парень с ником @vdubmechanic решил изменить свою жизнь и отказаться от наркотиков.

Он приступил к реабилитации и начал откладывать деньги, которые обычно тратил на вещеста. Помимо самого лечения, справиться с зависимостью помогло любимое хобби, мужчина был просто без ума от фотографии.

"Мне кажется, фотография стала моей новой зависимостью", — написал он.

Когда тяжелые времена реабилитации оказались позади, он решил обменять накопления на что-то более приятное и порадоваать себя. Парень очень удивился, когда осознал, сколько на самом деле денег он тратил на препараты.

В своем профиле он поделился снимком, на котором были запечатлены фотоаппарат Cannon с объективом и другими девайсами, ноутбук Lenovo, а также шейкер для смешивания коктейлей. Пользователь рассказал, что нашел работу барменом и теперь у него есть стабильный доход.

"Два года свободы от зависимости. Я купил это на деньги, которые раньше тратил бы на наркотики".