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«Симфония № 7» Дмитрия Шостаковича на Рамблере! 

Партнерский материал 3 часа назад
«Симфония № 7» Дмитрия Шостаковича на Рамблере!
Фото: Партнерский материал
22 августа 2020 года в 20.30 на сцене Античного римского театра (Plovdiv Roman Theatre) в городе Пловдив (Болгария) состоится третий концерт проекта «Музыка Мира».
Оркестр Пловдивской Оперы под управлением дирижера Диана Чобанова — лауреата IV Международного австро-венгерского конкурса дирижеров — исполнит три части «Симфонии № 7» Дмитрия Шостаковича.
«Симфония № 7» выдающегося русского композитора Дмитрия Шостаковича, написанная в годы Второй мировой войны, уже стала главной музыкальной темой проекта «Музыка Мира».

В 1941 году это произведение облетело весь мир и вселило надежду в сердца людей.

Сегодня проект «Музыка Мира» продолжает этот международный музыкальный диалог о мире.
Концерт состоится в Пловдивском античном театре — одном из наиболее хорошо сохранившихся римских театров, расположенном в самом центре города Пловдив. Предположительно, он был построен в период с 114 по 117 год нашей эры по указанию императора Марка Траяна (Марк Ульпий Нерва Траян) и обнаружен в ходе археологических раскопок, проводившихся с 1968 по 1979 год.
«Музыка Мира» — международный музыкальный проект, созданный по инициативе Фонда «Открытое Море» при поддержке музыкантов со всего мира. Лучшие симфонические оркестры, дирижеры и солисты принимают участие в мероприятиях проекта, которые в 2020 году посвящены 75-летнему юбилею Великой победы. Основой проекта являются произведения великих русских композиторов, исполняемые в самых известных и авторитетных концертных залах мира.
Первые два мероприятия проекта «Музыка Мира» прошли в условиях отмены концертов оффлайн из-за пандемии, закрытия границ и введенного режима жесткого карантина, но это не стало препятствием для инициаторов проекта — музыканты выступили онлайн перед огромными аудиториями.
Несколько миллионов человек смотрели онлайн трансляции, поддерживаемые популярными интернет бродкастерами и телевизионными каналами.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских Грантов, и при поддержке Посольства Российской Федерации в Болгарии.
Смотрите прямую трансляцию концерта из Пловдивского античного театра 22 августа в 20.30 часов на Рамблере!
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Истории , Дмитрий Шостакович
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