Воспоминания людей об Августовском путче 91-го года

Сегодня, 19 августа, исполнилось ровно 29 лет со дня Августовского путча. Для многих этот день остался свежим пятном в памяти. «Рамблер» собрал воспоминания очевидцев тех времен, чтобы рассказать, как это было на самом деле.

«Я никогда такого количества людей не видел в городе. Было такое впечатление, что вышли все. Миллионы жителей Москвы толпами окружали танки и допытывались у военных, в кого они собираются стрелять. Те, судя по всему, сами были в растерянности. Особо старались ни с кем не разговаривать, но слушать им все равно пришлось. Люди уговаривали их не стрелять в мирных граждан и не выполнять преступные приказы путчистов. Были и какие-то странные чудики от 30 до 50 лет, которые, улыбаясь, подносили стоящим на боевых машинах танкистам букеты цветов. Солдаты с недоумением брали цветы, рассматривали их, будто первый раз вообще такое видят, и клали их на броню. Остальной народ очень эмоционально проводил политинформацию»,

— написал на своей странице в Facebook видеооператор Виктор Аромштам.

«1991 год. Мы с Ирой в поезде Нижний Новгород — Москва. Дальше — в Вильнюс, там рынок. Романтичное утро на верхней полке, обожаю, — качает, в окне — Родина. И вдруг по радио ЭТО. Нам по 20 лет и мы вообще не очень — что за Путч, кого, чего? Да, собственно, взрослые тоже не очень понимают. Так и сидят с выпученными глазами. Понятно стало только через время»,

— поделилась в своем Instagram-аккаунте психолог Ольга Сирота.

«Во всем, что сейчас происходит, я вижу отголоски советского прошлого. Я, как человек в анамнезе которого пережитый путч, перестройка и периоды дефицита, могу из первых уст рассказывать детям, как это было. Я помню путч. Мы приехали от бабушки из Карелии, а в стране поменялось ВСЕ. Вот так вот в миг, с ног на голову!»,

— вспоминает ТЭО-терапевт Анна Федотова.

«В 1991-м закончила 11-й класс, путч ассоциируется в основном с «Лебединым озером». Мне тогда в центр Москвы надо было ехать, в редакцию рекламу отвозить, я уже подрабатывала. Родители не пустили, поехали со мной. Приехали, а редакция закрыта, и милиционер с автоматом стоит»,

— поведала пользователь Сети @diveeva_natalia.

«В 90-х мы выживали! Жизнью это назвать язык не повернется. Центр Москвы, танки у Белого дома, годовалый сын, бабушка, и я курю на балконе. Из дверей несется совет от бабули: «Ты присядь и огонек рукой прикрой, мало ли…»,

— рассказала Instagram-пользователь @anfiskaliya.