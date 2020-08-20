Какие наказания использовали монголо-татары на Руси

Любое нашествие чужого войска — настоящая беда. Еще хуже, если захватчики успешно подавили все попытки сопротивления, сожгли и разрушили города, обложили народ данью, обратили в рабство треть населения, а всех несогласных с их порядками просто перебили. Таким было нашествие татаро-монгол на Русь.

Право и суд

Войска Чингисхана (около 1155-1227 гг.) и его внука Батыя (около 1209-1255/1256 гг.) жестоко подавляли любое сопротивление во всех покоренных ими землях. От их войск пострадали китайцы, жители Средней Азии, Северного Кавказа, Ирана, Волжской Булгарии, Забайкалья, Южной Сибири и других земель. Население многих городов было практически уничтожено.

Везде монголо-татары насаждали свои порядки. Своеобразным кодексом завоевателей была Великая Яса — свод законов и правил, предполагающий очень суровые наказания за многие правонарушения. Например, кража лошади могла повлечь за собой возврат «уведенного» имущества плюс штраф в размере 10 скакунов. Если у вора ничего нет, то он обязан был отдать пострадавшему в рабство собственных детей. При отсутствии оных виновного полагалось «зарезать, как барана».

прыгать через огонь, стол или чашку;

возвращаться той же дорогой, по которой уехал;

подходить к ставке хана;

изменять жене или мужу;

заниматься колдовством и ворожбой. Также смертной казнью наказывались поступки, нарушающие монгольские традиции. Например, строжайше запрещалось:

Особенно строга была Великая Яса к военным, предписывая смертную казнь за любые провинности: от бегства с поля боя до нечестного дележа награбленного имущества.

Хотя высшая судебная власть принадлежала великому хану, другие представители монгольской знати тоже могли казнить человека в рамках своих полномочий. Сложные дела, имеющие большое значение, рассматривал диван-яргу. Так назывался главный судебный орган империи завоевателей. Менее значительные споры и административно-хозяйственные вопросы разрешали судебные инстанции на местах, возглавляемые яргучи (судьями).

Жуткие казни

Монголо-татары применяли такие методы казней, до которых даже инквизиторы, свирепствовавшие в средневековой Западной Европе, не смогли додуматься. В Золотой Орде способ умерщвления человека зависел от его социального статуса и совершенного правонарушения.

Известный историк Роман Почекаев в своей книге «Право Золотой Орды» (Казань, 2009 год издания) отметил, что члены семьи и близкие родственники потомков Чингисхана могли быть судимы лишь семейным советом, тогда как другие представители знати порой несли более суровую ответственность, чем их подчиненные.

Простолюдины часто подвергались телесным наказаниям, которые варьировались в зависимости от правонарушения: от семи ударов палкой до отрубания руки. А людей, разболтавших посторонним служебные тайны, могли приговорить к битью кулаками по ушам.

И хотя смертная казнь могла быть заменена продажей человека в рабство или полной конфискацией его имущества, чаще всего провинившегося убивали. Его могли зарезать, задушить или разорвать на части, привязав к четырем лошадям, которых заставляли одновременно рвануться в разные стороны. Еще один способ — переламывание позвоночника — применялся к особо уважаемым и знатным людям.

Самой распространенной казнью было отсечение головы, как и во многих средневековых странах. За особо тяжкие преступления, вроде измены хану, у человека могли рассечь грудь и вырвать из нее еще бившееся сердце. Такой приговор был призван устрашить потенциальных бунтовщиков.

По-своему престижными у монголов считались казни, не связанные с кровопролитием. Поскольку именно кровь считалась у них вместилищем души, то, оставаясь в теле, она облегчала человеку путь в иной мир, согласно верованиям. Так ушел из жизни, например, военачальник Джамуха, который был другом юности Чингисхана, но впоследствии соперничал с ним в борьбе за власть. Джамухе сломали позвоночник.

Известный и уважаемый в народе шаман Кокочу, носивший звание Тэб-Тэнгри (самый небесный), получил такую же бескровную смерть за политические интриги. Правда, опасаясь обвинений в расправе над служителем культа, великий хан замаскировал казнь под несчастный случай во время борцовского поединка. С жителями Руси, независимо от их социального статуса, монголы тоже поступали в соответствии со своими законами.

Разоренные города

Статья «Русские города и монгольское нашествие» доктора исторических наук Олега Рапова вошла в книгу «Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины» (Москва, 1983 год издания). Автор указал, что до первого нападения войска Батыя в 1237 году на Руси насчитывалось более сотни городов. Среди них были как крупные (Киев, Белгород, Чернигов, Смоленск, Галич, Великий Новгород, Суздаль, Рязань), так и менее населенные (Пинск, Луцк, Псков, Гродно, Муром, Путивль, Волынь, Переяславль-Рязанский и другие).

Кроме того, по всей стране были разбросаны небольшие укрепленные крепости, в которых жители близлежащих сел и деревень прятались от междоусобных набегов. Их Олег Рапов тоже причисляет к городам, по крайней мере, потенциальным.

Войско Батыя захватило и разорило 49 крупных и средних населенных пунктов, из которых 15 утратили городской статус, а 14 не были восстановлены вообще. В некоторых из них, например, в Рязани, Владимире-Залесском и героически сопротивлявшемся Козельске, были истреблены практически все жители.

После смерти Батыя набеги на Русь не прекратились. Только во второй половине XIII века татаро-монголы вторгались на земли удельных княжеств 15 раз, каждый раз неся с собой гибель и опустошение. Так, Переяславль-Залесский был захвачен и разрушен четыре раза, и каждый раз жители отстраивали его заново. Муром и Суздаль перенесли по 3 набега, а Владимир-на-Клязьме был осажден и захвачен дважды.

Потеря независимости

Главным политическим исходом нашествия татаро-монгол явилась потеря независимости удельных княжеств. Русские правители стали вассалами Золотой Орды и попали в подчиненное положение. Даже управлять унаследованными землями они могли лишь после получения ярлыка (разрешения) на княжение в ставке у великого хана.

Известный историк и публицист Дмитрий Иловайский (1832-1920 гг.) посвятил становлению Руси первый том главного труда своей жизни — «История России» в 5-ти т. Автор написал, что наряду с другими покоренными народами жители удельных княжеств вынуждены были платить дань Золотой Орде. А примерно треть населения, в основном, молодые мужчины и женщины, были угнаны в рабство. Нередко этих людей скупали венецианские и генуэзские купцы для последующей перепродажи в странах Западной Европы.

Следить за порядком и процессом сбора дани на Руси были обязаны баскаки — ордынские чиновники, посланные практически во все крупные города. Эти наместники призывали карательные отряды татаро-монгол, если сталкивались с неповиновением.

Убитые князья

Немало русских князей сложили свои головы в Золотой Орде, когда отправлялись на поклон к великому хану и его приближенным. Причем, часто эти казни происходили в результате междоусобной борьбы за те или иные уделы — по наветам соперничающих семей, представители которых приходились друг другу родственниками. Борьба за власть и влияние делали их непримиримыми врагами.

Порой указанные в различных источниках сведения об убитых за христианскую веру русских князьях на поверку оказываются лишь преданиями. Поэтому мы приведем здесь лишь те факты, которые подтверждены летописями.

Василько Константинович Ростовский погиб 4 марта 1238 года. После поражения русских войск на реке Сити князь попал в плен и был убит за отказ присягнуть на верность победителю — хану Батыю.

Итальянский дипломат и путешественник Джованни Плано Карпини в 1246 году посетил Сарай-Бату. Он упомянул в своих записях некого Андрея Сарвогльского, который был казнен по приказу Батыя в 1245 году. Этот князь обвинялся в краже и последующей перепродаже лошадей из Золотой Орды. Историки теряются в догадках: речь идет о сыне Мстислава Киевского или Мстислава Черниговского. Не исключено, что Плано Карпини на слух перепутал некий таинственный Сарвогльский (?) удел с Воргольским.

Михаил Всеволодович Черниговский 20 сентября 1246 года был казнен за отказ соблюсти монгольские обычаи: пройти между двух огней (доказав тем самым чистоту своих помыслов) и поклониться в сторону юга (почтив таким образом память покойного Чингисхана). Князь объявил, что эти действия противоречат христианским догматам.

По другой версии, между огней он прошел, отказавшись лишь кланяться на юг. И никаким увещеваниям не поддался. Тогда, судя по летописным сведениям, монголы начали избивать Михаила Всеволодовича, а русский изменник Домант, который был родом из Путивля, отрубил его голову мечом.

Роман Ольгович Рязанский был казнен в 1270 году. Согласно церковным преданиям, монголо-татары убили его за отказ принять мусульманскую веру. Хотя с точки зрения исторической науки данная версия не кажется правдоподобной, ведь ислам стал официальной религией Золотой Орды лишь при хане Узбеке, который сам перешел в эту религию около 1320 года. Тогда решение правителя встретило сопротивление и знати, и простых подданных.

Как написал в книге «Призрак Золотой Орды» (Москва, 2007 год издания) публицист Александр Бушков , монголо-татары отличались редкой веротерпимостью. Батый лично предоставил православной церкви многие привилегии, в городе Сарай-Бату спокойно работали христианские храмы. А за любое покушение на служителей или имущество церкви особым указом великого хана была установлена смертная казнь. Возможно, сведения об этом мученике за христианскую веру были внесены в различные источники гораздо позже, когда изменилась историческая обстановка.

Михаил Ярославич Тверской убит в Золотой Орде в 1318 году. Порой его путают с тезкой — Михаилом Черниговским, называя причиной казни отказ честного христианина пройти меж двух огней. На самом деле все было прозаичнее. Князь стал жертвой междоусобной борьбы и политических интриг своего родственника — Юрия Даниловича Московского. Поводом для разногласий был ярлык на Великое княжество Владимирское.

Александр Михайлович Тверской и его сын Федор, которые являлись продолжателями династии правителей Руси, были казнены в 1339 году. И произошло это, когда в Золотой Орде находился Иван Калита (брат Юрия Даниловича) — еще один небезызвестный московский князь, враждовавший с тверскими родственниками. Вероятно, он был как-то причастен к их гибели. Так, через интриги в Золотой Орде, верховная власть на Руси перешла от Твери к Москве.

Большинство историков считают, что нашествие монголо-татар повлияло на становление российской государственности. Раздробленные удельные княжества, в конце концов, осознали необходимость объединения, чтобы успешно противостоять захватчикам.