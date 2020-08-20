Почему 20 августа не стоит гулять по улицам 

20 августа в народном календаре считается значимой датой. В этот день церковь чтит сразу двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.

Святой Марин, вдохновленный любовью ко Христу Спасителю , разрушил жертвенник на одном из праздников в идольском капище и стал топтать ногами жертвы и при всех объявляя себя христианином. Над ним жестоко истязались, а затем обезглавили.

Преподобный Пимен же всю жизнь много болел, но в одну из ночь в Печорском монастыре произошло чудо — ему явились ангелы, постригшие его в монахи. Пимена предупредили, что он умрет, после того, как выздоровеет. Так и случилось, а в день его кончины над церковью явилось изображение трех огненных столпов.

Поминая Пимена Многоболезненного, в народе принято помогать больным и бедным. Гулять вечером 20 августа считалось крайне нежелательным, потому человек рискует сильно заболеть.