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Почему 20 августа не стоит гулять по улицам 

Диана Товсепова 1 час назад
Почему 20 августа не стоит гулять по улицам
Фото: depositphotos.com
20 августа в народном календаре считается значимой датой. В этот день церковь чтит сразу двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
Святой Марин, вдохновленный любовью ко Христу Спасителю, разрушил жертвенник на одном из праздников в идольском капище и стал топтать ногами жертвы и при всех объявляя себя христианином. Над ним жестоко истязались, а затем обезглавили.
Преподобный Пимен же всю жизнь много болел, но в одну из ночь в Печорском монастыре произошло чудо — ему явились ангелы, постригшие его в монахи. Пимена предупредили, что он умрет, после того, как выздоровеет. Так и случилось, а в день его кончины над церковью явилось изображение трех огненных столпов.
Поминая Пимена Многоболезненного, в народе принято помогать больным и бедным. Гулять вечером 20 августа считалось крайне нежелательным, потому человек рискует сильно заболеть.
Истории , Иисус Христос
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