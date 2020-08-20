«Лицо было покрыто кровью»: как убивали Троцкого

20 августа 1940 года агент НКВД Рамон Меркадер нанес лидеру международной антисталинской оппозиции Льву Троцкому смертельное ранение ледорубом. Еще находясь в сознании, пожилой революционер попросил своих охранников не убивать нападавшего и выяснить, кто его послал. Несмотря на усилия врачей, Троцкий скончался на следующее утро. Его учение — троцкизм — продолжает пользоваться определенной популярностью до сих пор.

Почему Троцкий проиграл борьбу за власть Сталину

Кроме Владимира Ленина, во время Гражданской войны не было в Советской России человека более влиятельного, чем Лев Троцкий. Совмещая посты наркома по военным делам и председателя Реввоенсовета, он лично выезжал на фронт в самые критические моменты и нетрадиционными для регулярной армии методами — часто весьма специфическими — решал исход дела в пользу красных. Его заслугой считается взятие Казани в сентябре 1918 года, положившее начало укоренению большевиков на Волге, успешная оборона Петрограда от белых войск Николая Юденича в октябре 1919-го, когда Троцкий требовал «защищаться до последней капли крови», и еще целый ряд эпизодов российской междоусобицы.

С наступлением мирного времени, впрочем, значение военного вождя большевистской партии пошло на спад.

На политическом поприще конфликтный Троцкий не смог обзавестись союзниками среди равных себе по статусу фигур. В первой половине 1920-х у него хватало сторонников, но в основном — не на самом верху. Те же, кто примерно соответствовал этой категории, погибли или умерли при странных обстоятельствах.

Троцкому не повезло оказаться на отдыхе в Абхазии во время смерти Ленина в январе 1924 года. На похороны, где обсуждались роли в обновленном руководстве, он не успел. И это был первый мощный удар по его позициям. По мере возвышения Иосифа Сталина его нападки на Троцкого, конфликт с которым тлел со времен обороны Царицына, все возрастали в масштабах. Генеральный секретарь партии начал дружить против наркомвоенмора с председателем Петросовета Григорием Зиновьевым и председателем Моссовета Львом Каменевым . Комбинации персон в противоборствующих блоках несколько раз менялись. Кончилось все жесткой опалой и отстранением Троцкого от всех постов, ссылкой в Алма-Ату и затем — выдворением из СССР на пароходе «Ильич». Избавившись от своего главного врага, Сталин чуть позже разделался с Зиновьевым и Каменевым.

Сам Троцкий считал, что в конце 1920-х, когда еще были живы многие его соратники, Сталин не отважился на физическую ликвидацию конкурента через расстрел или, к примеру, отравление, которое можно было замаскировать под смерть от болезни. Позднее единоличный правитель СССР признал высылку Троцкого, по словам самого оппозиционера, «величайшей ошибкой». Сталин ожидал, что, оказавшись в изоляции в чужой стране, лишенный материальных средств и помощников, Троцкий оставит деятельность по линии троцкизма и перестанет быть для него угрозой.

Однако тот не только не сдался и не пал духом, но и нашел себе за границей новых последователей.

После серии зарубежных выступлений Троцкого, вредивших репутации Сталина и созданного им режима, генсек начал задумываться над окончательным устранением давнего оппонента. Такая возможность представилась не сразу. Но выгодные условия создала Вторая мировая война. За ней как за ширмой можно было скрыть многие преступления. Так, 6 августа 1940 года чекисты по приказу наркома внутренних дел Лаврентия Берии арестовали выдающегося ученого-генетика Николая Вавилова . До этого в течение пяти лет его не осмеливались тронуть из-за широкой международной известности. Однако война свела на нет данный фактор.

Выдворение из СССР и первое покушение

В вынужденной эмиграции Троцкому и его жене Наталье Седовой пришлось порядочно поколесить по миру. Первым этапом извилистого маршрута стала Турция — сначала советское консульство в Константинополе, затем остров Принкипо. В Мексику супруги перебрались после того, как СССР оказал давление на Норвегию, где Троцкий и Седова обосновались после вынужденного выезда из Франции. В Мехико изгнанники остановились на вилле художника левых взглядов Диего Риверы и его супруги Фриды Кало . С этой женщиной у Троцкого случился бурный роман, о чем Седова догадалась не сразу. Произошел непродолжительный разрыв. Но позже отношения восстановились.

Мексиканские власти предоставили Троцкому и Седовой дом в Койоакане.

Детей создателя Красной армии к тому времени уже не было в живых: дочь от первого брака с революционеркой Александрой Соколовской — Нина — умерла от туберкулеза в 1928 году, а ее сестра Зинаида покончила с собой в 1933-м. Оставшийся в СССР и не имевший отношения к политике ученый-инженер Сергей Седов был расстрелян в 1937 году, а его старший брат и главный соратник Троцкого по оппозиционной борьбе Лев Седов скончался при загадочных обстоятельствах после несложной операции по поводу аппендицита в Париже в 1938-м. Отец считал его смерть делом рук агентов Сталина. Это событие заставило Троцкого действовать: в сентябре того же года в Париже его соратники провозгласили Четвертый Интернационал, целью которого являлась мировая революция.

Операцией по убийству Троцкого под названием «Утка» руководили сотрудники НКВД Павел Судоплатов и Наум Эйтингон. Для решения задачи были посланы две группы, не знавшие о существовании друг друга.

До своей гибели Троцкий пережил в Койоакане покушение, организованное ветеранами Гражданской войны в Испании под руководством просталински настроенного художника Хосе Сикейроса. Налет террористов на дом в ночь на 24 мая 1940 года не удался: не имея опыта таких операций, они неприцельно расстреляли помещение спальни и не проверили, убиты ли предполагаемые жертвы. Несмотря на внезапность утренней атаки, супруги вместе с внуком Всеволодом (Эстебаном) Волковым успели залезть под кровать и не пострадали.

В ходе нападения погиб один из охранников Троцкого, завербованный НКВД.

По одной из версий, он пытался увести террористов от комнат, где мог находиться его шеф.

После покушения мексиканская полиция значительно укрепила жилище Троцкого, по сути превратив его в неприступную крепость. Однако принятые меры отсрочили трагическую развязку лишь на три месяца. Органам правопорядка не было известно о деятельности второй, нераскрытой группы. При участии активной сторонницы Сталина, испанской коммунистки Марии Каридад Меркадер советским чекистам удалось подготовить для ликвидации Троцкого ее сына. Рамон Меркадер был внедрен в окружение революционера под видом канадского бизнесмена Фрэнка Джексона. Для убедительности ему пришлось разыграть роман с одной из сотрудниц секретариата Троцкого — Сильвией Агелофф.

«Этот человек был фанатиком сталинизма, участником Гражданской войны в Испании. Он был агрессивным испанцем, — рассказывал в наше время внук революционера Волков. — Меркадер был очень близок и предан своей матери. Фактически она им управляла. Каридад Меркадер имела тесную связь с одним из агентов НКВД Наумом Эйтингоном. Они сумели внушить Рамону ненависть к троцкизму».

Перед своей гибелью Троцкий трудился над биографией Сталина.

Сам он хотел писать книгу о Владимире Ленине, однако ему поступил заказ именно на работу о действующем руководителе СССР — и эмигрант, испытывавший финансовые трудности, был вынужден согласиться за хорошее вознаграждение. По мнению Волкова, в СССР не желали и даже боялись выхода книги. Тем более Троцкий приводил гипотезу об отравлении Ленина Сталиным. Поэтому на Лубянке приняли решение ускорить операцию по физической ликвидации лидера антисталинской оппозиции в международном коммунистическом движении.

Смертельный удар ледорубом: воспоминания очевидцев

Меркадер между тем сумел понравиться Троцкому, сблизился с ним и благодаря «невесте» стал вхож в его дом. Визиты гостя участились. Как отмечала Седова в своих мемуарах, в последние дни перед покушением он начал вызывать некоторые подозрения из-за мелких несоответствий в поведении. Троцкий вроде бы даже просил ограничить «Джексону» доступ на территорию виллы, а также провести «небольшое расследование» в отношении этого человека.

В середине августа Меркадер принес рукопись собственного сочинения, пояснив, что написал материал в защиту Четвертого интернационала, попросил прочитать текст и дать оценку. Троцкий отнесся к инициативе скептически, но предложил вновь встретиться и обсудить статью 20 августа 1940 года. Этот день стал предпоследним в его жизни.

В 17:30 Меркадер принес с собой альпинистский ледоруб с укороченной рукояткой, а также пистолет и кинжал. Мать и Эйтингон ожидали убийцу в условленном месте.

«Обитателей дома удивило, что Рамон явился в плаще в жаркий летний день, но подозрений это не вызвало, — написал в своей книге «Лев Троцкий. Враг №1. 1929-1940» историк Юрий Фельштинский. — Рамон объяснил, что плохо себя чувствует и его знобит. Наталья Ивановна предложила ему стакан горячего чая. От чая Меркадер отказался, сказав, что хотел бы сначала завершить дело, ради которого он пришел, и выпил стакан холодной воды. Седова считала, что речь идет об обсуждении статьи. Рамон имел в виду совсем другое «дело». Этот день запомнился Наталье Ивановне поминутно. Она вспоминала, что Лев Давидович поднялся утром в хорошем настроении, позволив себе, впрочем, мрачно пошутить: «Мы смогли проспать всю ночь, и никто нас не убил. И ты еще не чувствуешь радости!» Утром Троцкий покормил кроликов, некоторое время приводил в порядок свои кактусы, затем до обеда и после обеда работал над статьей, посвященной последним событиям. На рабочем столе после покушения остались наброски текста, который был озаглавлен «Бонапартизм, фашизм и война».

После приветствий и обмена любезностями хозяин и гость удалились в рабочий кабинет Троцкого. Улучив момент, когда Троцкий сел за стол для изучения текста, агент НКВД достал спрятанный под плащом ледоруб и со всей силы ударил 60-летнего революционера по голове.

Лезвие на семь сантиметров вошло в затылочную часть, однако раненый еще несколько часов оставался в сознании.

Годы спустя, в 1969-м, Меркадер раскрыл Судоплатову некоторые детали нападения. В момент замаха Троцкий повернул голову, что изменило направление удара и ослабило его силу.

В свою очередь, адвокат убийцы Эдуардо Сенисерос в 1995 году утверждал, что Троцкий успел заслониться от удара руками, благодаря чему прожил еще несколько часов. Как заявлял Сенисерос, после того как Меркадер запер дверь кабинета изнутри, Троцкий догадался об истинной цели визита и пытался добраться до ящика стола, в котором лежал пистолет.

«Прошли три или четыре минуты. Я находилась в соседней комнате. Внезапно раздался ужасный крик, — вспоминала Седова. — В дверном проеме появился Лев Давидович и прислонился к нему. Его лицо было покрыто кровью, он моргал своими голубыми глазами без очков, его руки бессильно висели… «Что случилось? — закричала я. — Что случилось?» Совершенно растерянная, я обняла его. Он сказал спокойно: «Джексон», как будто хотел сказать мне: «Ну, вот, они это сделали». Я помогла ему опуститься на ковер столовой. «Наташа, — сказал он, — я люблю тебя». С большим трудом он затем произнес: «Удалите Севу — и, уже теряя сознание, но с чувством удовлетворения добавил: „Он хотел… еще раз… Я не дал ему… Не убивайте его… он должен… говорить“.

Прибежавшие на шум охранники скрутили Меркадера и принялись избивать. Троцкий успел скомандовать им не убивать нападавшего, чтобы выяснить, кто его послал. Вскоре в дом прибыли полицейские и врач.

Эстебан Волков, которому в момент убийства деда было 14 лет, хорошо запомнил день, когда все случилось. В интервью RT в 2017 году он рассказал следующее:

»Под вечер я возвращался из школы, был довольно жаркий летний день. Я издалека заметил, что дома происходит что-то странное. Обычно вечера в доме были очень тихими, не было никакой активной деятельности. В отличие от утренних часов, когда въезжали и выезжали машины, принимали журналистов, посетителей. В тот вечер двери были открыты, вокруг стояла полиция. Я сразу ощутил тревогу. Появилось предчувствие, что произошло что-то серьезное. Я подошел к дверям и столкнулся с одним из охранников — Гарольдом Робинсом, американцем. Он был начальником охраны и профессиональным художником. Я спросил его, что происходит. Он говорил только: «Джексон, Джексон…». А я не понимал, причем тут жених этой молодой троцкистки».

Троцкого успели доставить в госпиталь, где он скончался на следующее утро, в 7:25. Его последними словами были:

«Пожалуйста, скажите моим друзьям, что я уверен в победе Четвертого интернационала… Идите вперед».

Более полувека орудие убийства считалось утерянным, пока в 2005 году не обнаружилось в доме жительницы Мехико Аны Алисии Салас. Ледоруб достался ей в наследство от деда — сотрудника мексиканской тайной полиции. После этого бывший вещдок попал к американскому историку и бизнесмену Киту Мелтону, который передал его в дар музею.

На рукоятке сохранились отпечатки окровавленных пальцев Меркадера. Длина ледоруба совпадает с имеющимися данными, а его ручка подрезана для удобного проноса под одеждой. На обратной стороне нанесено клеймо производителя, изготовившего ледоруб в 1928 году.