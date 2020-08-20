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Как на воле жили воры в законе 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Как на воле жили воры в законе
Фото: РИА Новости
О воровской жизни известно не так много. Большую часть своей жизни многие преступники проводят в заключениит. «Рамблер» рассказывает, как раньше жили воры в законе, которые выходили, отсидев свой срок.

Преступление за преступлением

Как бы банально это ни звучало, но многие преступники вновь возвращались в тюрьму. Жизнь для них там была гораздо комфортнее, чем на свободе. Дело в том, что в заключении у них было больше власти, а за пределами тюрьмы не оставалось ничего, кроме других «корешей» и новых преступлений.
С большинством так и происходило. Чтобы выживать они должны были своровать вновь. За это они получали Новый срок. В итоге их жизнь превращалась в замкнутый круг.

Без семьи и любви

Согласно воровскому кодексу, преступникам запрещено иметь жену и детей. В современном мире эти понятия немного трансформировались, поэтому авторитеты могли себе позволить иметь семью. Раньше воры в законе строго следовали своему кодексу, поэтому у них не было близких людей. Преступникам запрещалось иметь семью для того, чтобы на них никто не смог оказать давление со стороны.
Из-за того, что на воле у них не было никого, они были вынуждены начинать жизнь «с нуля». Тогда им либо помогали другие воры в законе, либо жизнь начиналась с чистого листа.

Алкоголизм

Одной из серьезных проблем воров в законе была зависимость от алкоголя. Понимая, что они не могут выбрать другую жизнь, они становились заложниками спиртных напитков. Воры в законе не могли отказаться от своих званий и стать простыми гражданами. Кроме того, делительные сроки в тюрьмах тоже давили на психику. Так, те, кто выходили из заключения, оставались в безвыходной ситуации.
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