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Кого в 90-е называли насосами 

Диана Товсепова 9 часов назад
Кого в 90-е называли насосами
Фото: Wikipedia.org
1990-е годы оставили неизгладимый след в жизни каждой российской семьи. Для многих они стали временем несбывшихся надежд, обмана, хаоса и неразберихи.
Тогда менялась и культура и даже лексика целых народов. В разговорную речь вдруг вошли слова, значение которых многим сейчас будет сложно понять.
Среди таких слов капуста — деньги, стрелка — выяснение отношений, крыша — покровители. Именно тогда рубли называли "деревянными, а брюки "трубами".
Тогда, как выяснил "Рамблер", некоторых людей называли "насосами". Для современного россиянина это инструмент для накачки воздухом, но в 90-е так звали людей, которые быстро сколотили свое внушительное состояние. Именно в эти годы особенно смелые, наглые или удачливые люди смогли выйти в новую элиту, стать так называемыми "новыми русскими".
Пока обычные люди считали убытки и собирали копейки, им удавалось качать деньги словно насосами, поэтому народ быстро дал им такое звучное прозвище.
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