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Внезапный дождь принес мужчине богатство 

Lenta.ru 4 часа назад
Внезапный дождь принес мужчине богатство
Фото: Virginia Lottery
Житель американского города Питерсберг, штат Вирджиния, купил выигрышный лотерейный билет, когда укрылся в магазине от внезапно начавшегося дождя. Об этом сообщает издание UPI.
Гарленд Харрисон (Garland Harrison) рассказал, что дождь неожиданно начался, когда он шел по улице. Американец решил укрыться в ближайшем магазине. Чтобы убить время, он купил лотерейный билет.
Когда Харрисон вернулся домой, он обнаружил, что билет принес ему богатство. Выигрыш составил 158,4 тысячи долларов (11,5 миллиона рублей).
Победитель сказал, что пока не знает, на что собирается потратить деньги.
Ранее сообщалось, что житель английского города Ковентри, графство Уэст-Милендс, купил выигрышный лотерейный билет после того, как голос в голове посоветовал ему это сделать. До этого он никогда не участвовал в главных розыгрышах и ограничивался покупками билетов моментальной лотереи.
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