Синдром Марии-Антуанетты: можно ли поседеть за ночь

В художественной литературе нередко можно встретить эпизод, в котором герой седеет от страха. Но возможно ли такое в реальной жизни? Разбирался "Рамблер".

Существует легенда, что в 1793 году, когда Мария-Антуанетта отправлялась на смертную казнь, она была полностью седая. Якобы 37-летняя женщина полностью поседела за одну ночь в ожидании гильотины. Отсюда и появился синдром Марии-Антуанетты.

Однако, как уверяют эксперты, волосы не способны в одночасье поменять цвет. Люди действительно седеют от чрезмерного стресса, но на это уходит, как минимум, несколько недель. Уже окрашенные пигментов кончики волос останутся такого же цвета. А вот чтобы проявилась седина, необходимо, чтобы волосы отросли.

Если верить другому объяснению, люди действительно могут поседеть за ночь, но при условии, что их шевелюра изначально состоит из темных и светлых прядей. Сильный стресс вместе с иммуноопосредованным недугом приводит к тому, что темные волосы начинают стремительно выпадать, а светлые остаются на месте. За счет этого складывается ощущение, что человек поседел за пару дней, но на самом деле происходит такое крайне редко.