В сленге современной молодежи довольно много слов, непонятных старшему поколению. Но вместе с тем и у людей, живших в советском союзе, был свой уникальный сленг, который школьники едва ли поймут сегодня.

"Рамблер" решил вспомнить несколько слов из советского прошлого, от которых веет ностальгией.

Сейшн

Если советская молодежь хотела весело провести время, она отправлялась на сейшн (от англ. session - заседание). Именно так именовали небольшие любительские концерты или квартирники.

Хилять

Полвека назад это слово было синонимом глагола "прогуливаться". Чаще всего слово "хилять" употребляли в значении "неспешно бесцельно гулять".

Сексот

Данное слово появилось как сокращенное словосочетание "секретный сотрудник". Так называли правоохранителей, которые внедрялись в криминальные группировки. Позже так стали называть людей, которые не умеют хранить тайны.

Стилять

Если сейчас, отправляясь на дискотеку, молодежь говорит "мы идем флексить", то во времена СССР говорили "стилять". Приглашая девушку постилять, молодой человек звал ее на танцы.

Музыка на костях