Что Гитлер хотел сделать с Крымом

«Отсюда меня уже ни одна собака не вытащит», — заявил Гитлер после оккупации Крыма. Позднее, в 1944 году, он прикажет своей армии любой ценой удержать полуостров от наступающей Красной армии. Его нежелание оставить этот важный плацдарм было вызвано опасением негативной реакции со стороны Турции, Болгарии и Румынии, а также тем фактом, что генералкомиссариат «Таврия» в течение более чем двух с половиной лет был образцовым объектом немецкой политики в Восточной Европе. Важную роль в оккупированном Крыму играла нацистская пропаганда, целью которой было примирить находившихся на полуострове граждан СССР с немецкой властью и перевербовать их на свою сторону. Кроме того, та часть пропаганды, которая велась на немецком языке, была нацелена на солдат вермахта, которым следовало разъяснить необходимость и оправданность немецкого присутствия в Крыму.

Проект «Готенланд»

Сразу после нападения Германии на Советский Союз красочные статьи о крымских готах и немецком присутствии в Крыму стали появляться в периодических изданиях СС. Готы и германцы рассматривались в них как самый важный и значительный государственный элемент в истории региона. Нацистские идеологи Фрауэнфельд, Розенберг и Гиммлер мечтали возродить на полуострове древнюю «мечту готов» (Traum der Goten) о собственном государстве. Историческое присутствие готов в Крыму послужило национал-социалистам легитимацией для юридического оправдания оккупации Крыма. «Едва ли где-либо на земле в течение столетий так удерживался [немецкий] народных дух, как в Крыму; готы являются тому живым примером», — заявил Гитлер 2 июля 1942 года. Судьба полуострова была во многом решена еще 16 июля 1941 года во время личной беседы Гитлера с его окружением. В этот день он сообщил, что Крым «должен быть очищен от всех инородных [элементов] и заселен немцами». Именно тогда ему в голову пришла идея о грядущем преобразовании генералкомиссариата Таврии в Готенланд (нем. «земля / область готов»), чье название указывало бы на историческое присутствие в этом регионе древних германцев.

Германизация крымских географических названий

В конце 1941 года Альфред Розенберг, ставший к тому моменту рейхсминистром восточных оккупированных территорий, докладывал Гитлеру о прогрессе в проекте относительно германизации Крыма. Фюрер благосклонно выслушал предложения министра о переименовании Симферополя в Готенбург («город готов»), а Севастополя — в Теодорихсхафен («гавань Теодориха»). Новая столица «имперской области Готенланд» должна была появиться на Ялтинской гряде. Одна из центральных улиц Симферополя, Февральская, была переименована в «Готскую» (Gotenstraße). «Готской короной» (Gotenkrone) был назван производившийся в крымских подвалах коньяк, а «готской головой» (Gotenkopf) — стратегически важный проход на севере полуострова (по всей видимости, Перекопский перешеек). В нацистской пропагандистской книге «Мы сражались в Крыму» был помещен рисунок Курта Штендера, изображающий Gursuf mit Gotenkopf, т. е. «Гурзуф с готской головой». Здесь, по всей видимости, под термином «готская голова» нацисты понимали скалу Дженевез-Кая, накоторой находилась гурзуфская крепость. Так местное населения и немецкие солдаты должны были потихоньку переходить на новую, германизированную топонимику Крыма. В этом также виделась важная роль пропаганды немецких ценностей и немецкого языка.

Проект «тиролизации» полуострова

К июню 1942 генеральный комиссар округа «Таврия» Альфред Фрауэнфельд составил новый (и окончательный) проект «германизации» Крыма. Предполагалось, что полуостров будет заселен южными тирольцами, проживавшими в северной Италии. Тирольцев должны были переместить в Крым, чтобы провести его этническую «германизацию», а также одновременно разрешить существующие между Германией и Италией проблемы, связанные со статусом Южного Тироля. Фрауэнфельд обратился к тирольцам с призывом оставить «свою родину во имя улучшения отношений между Германией и Италией». В качестве награды генеральный комиссар Таврии обещал отдать им в полное распоряжение Крымский полуостров. В своем меморандуме он подчеркнул преимущества переселения в Крым и расписал перед тирольцами плодородие крымской почвы, обилие лекарственных растений и табака, возможность производства цемента и хорошее состояние крымских городов и сел. В качестве обслуживающего персонала тирольцам должны были служить «качественные расово» крымские русские и украинцы, в то время как «расово неполноценные» должны были быть ликвидированы.

Археология, расология и история

Артур Фрауэнфельд также призвал немецких ученых провести археологические исследования на следующих объектах: Керчь, Тамань, побережье Крыма от Феодосии до Балаклавы, Мангуп, Эски-Кермен, Сюйрен, Бия-Сала и Партенит. Кроме того, генеральный комиссар также указал на необходимость проведения расовых исследований среди горных татар и мариупольских греков с целью выявления среди них предполагаемых потомков готов, т. е. носителей германского расового элемента. Таким образом он собирался «выявить и спасти ценный человеческий материал», т. е. путем селекции восстановить готский расовый тип. Раскопками готских древностей в Крыму собирались заниматься две других нацистские структуры, враждовавшие между собой: общество «Аненербе», руководителем которого был сам Генрих Гиммлер , и исследовательская группа Альфреда Розенберга, министра оккупированных восточных территорий. К счастью для Крыма и его культурно-исторического наследия, дальше планов у нацистов дело не пошло, и раскопки так и не состоялись.

Пропагандистская литература

Для работы с местным русскоязычным и крымскотатарским населением были задействованы самые разнообразные методы. Во-первых, пропагандистская информация распространялась путем ведения передач через громкоговорители, в том числе и передвижные громкоговорители, установленные на машинах. Во-вторых, в кинотеатрах демонстрировались немецкие пропагандистские фильмы. Ну и, наконец, важнейшую роль играла печатная продукция. Наибольшее внимание уделялось, пожалуй, визуальной пропаганде — плакатам и объявлениям, выпускавшимся обычно на немецком и русском языках, а иногда также и на крымскотатарском. Крайне важными также были и выходившие в Крыму газеты: русскоязычная «Голос Крыма», крымскотатарская «Азат Кърым» (Свободный Крым) и немецкая «Дойче Крим-Цайтунг». Во всех этих газетах печатались антисоветские статьи с призывами к уничтожению «мирового еврейства» и большевистской власти.

Результаты пропагандистской работы

Насколько сильное влияние оказывала немецкая пропагандистская машина на людей, волею судеб оказавшихся или проживавших в то время в Крыму? В немецких солдатах она нашла благодарных слушателей, внимавших призывам фюрера и разъяснениям о германской истории полуострова. На русскоязычное и, особенно, крымскотатарское население пропаганда поначалу тоже производила сильное воздействие: идеологи нацизма обещали скорое процветание после освобождения от большевистского диктата, открывали церкви и пытались привлечь местных жителей на свою сторону. Однако после Керченско-Феодосийской операции 1941-1942 годов население Крыма узнало о безжалостном уничтожении мирных жителей в Багеровском рву и других местах массовых расстрелов. После этого верить в обещания немцев о грядущем благоденствии стало невозможно. Кроме того, свою силу стала показывать и советская контрпропаганда, рассказывавшая правду о зверствах нацистов.

Весной 1944 года жители освобожденного Крыма с радостью срывали с домов ненавистные немецкие знаки и символы: вся работа пропагандистской доктрины Третьего рейха пошла насмарку. Нацистам так и не удалось сделать из крымчан сторонников их идеологии.