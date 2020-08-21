Стюардесса раскрыла неприятную сторону работы

В социальной сети TikTiok стала известной стюардесса по имени Кэт Камалани, которая снимает забавные и полезные видео, посвященные своей работе.

Недавно девушка раскрыла своим подписчикам самую неприятную сторону работы на борту и развеяла известный миф о стюардессах.

Девушка заявила что, стюардессы не летают одними и теми же маршрутами, но и страны сами не выбирают, хотя многие считают иначе.

«В нашей профессии есть такая вещь, как должностная иерархия, которая влияет на все — по каким направлениям мы летаем, как часто, в какое время и на каких самолетах. Так что, если у вас недостаточно стажа, то вы не сможете постоянно летать только на Гавайи, в Италию и Париж», — разъяснила Камалани.

Также она отметила, что бортпроводники самого «низкого ранга» получают самые неприятные рейсы — с ранним вылетом и работой в праздничные дни.