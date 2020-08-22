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Почему у бегемотов и зебр розовое молоко 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Почему у бегемотов и зебр розовое молоко
Фото: pxhere.com
У зебр и бегемотов есть всего одна общая черта — самки кормят своих малышей молоком розового цвета. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Вы наверняка слышали, что у бегемотов выделяется «кровавый пот». Хотя на самом деле, эти животные не могут потеть в связи с отсутствием потовых желез. Однако у них слишком много сальных желез, выделяющих маслянистый секрет, обладающий защитными свойствами. Он спасает кожные покровы животного от палящего солнца. И эти выделения действительно имеют красный цвет.
Кормление маленького бегемота мамой, в свою очередь, происходит на суше. И, конечно, же, в это самое время из сальных желез выделяется описанный выше красный секрет, и смешивается с обычным белым молоком. А при смешивании белого и красного получается нежно-розовый цвет.
Что касается зебр, то у них на самом деле молоко не белое, а розовое. Все дело в очень большой концентрации в нем сахаров и белков. Сладкий и питательный продукт обеспечивает жеребенка всем самым необходимым. Интересно, что розовое молоко зебры очень востребовано в Африке, однако добыть его совсем не так просто, поскольку это животное крайне сложно одомашнить.
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