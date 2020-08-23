Почему пилотам запрещено носить усы и бороду 

Ни для кого не секрет, что в сфере авиаперевозок есть свои правила и запреты не только для пассажиров, но и для сотрудников. Пилотам запрещено носить растительность на лице — одно из них. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Всем известно, что на борту самолета находится кислородное оборудование, которое создано для того, чтобы поддерживать давление кислорода на нормальном уровне. При разгерметизации кабины полная подача кислорода не поможет, для таких случаев придумали кислородные маски. И главным ее аспектом является плотное прилегание к лицу. А из-за бороды оно будет невозможно, и, следовательно, жизнь пилота будет в опасности.

Также считается, что борода, усы и пирсинг могут вызвать недоверие пассажиров к такому пилоту, и, соответственно, понизить рейтинг авиакомпании. Для некоторых людей такие атрибуты являются показателем непрофессионализма человека.

Пилот — не единственная профессия, где людям запрещено носить бороду. Например, военнослужащим нельзя из-за возможности размножения в ней бактерий. Также борода становится слабым местом бойца в рукопашном бою. Растительность также запрещено иметь пловцам, поскольку она может повлиять на сопротивление воды и ухудшить результаты.