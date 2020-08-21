На видео попало множество мертвых медуз, которые оказались на берегу Азовского моря. Кадры опубликовали на странице Instagram @krasnodar_kray. На видео несколько человек достают погибших животных из воды.

«Пляжи Азовского моря очищают от медуз», — подписал автор видео.

Пользователи в комментариях принялись обсуждать, что стало причиной гибели медуз. А другие поблагодарили волонтеров, отметив, что в переполненном медузами море «неприятно» и «опасно» купаться.

Другие задались вопросом, как будут убирать животных с самого побережья. «И что теперь? Они будут разлагаться на пляже? А так другая живность в воде уничтожила бы их естественным путем», «Лучше бы эти люди просто пошли купаться там, где нет медуз», — написали они.

Действительно, найти места без медуз можно, так как появляются в воде они стихийно.