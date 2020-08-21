Отсидевшие в тюрьме описали странности обычного мира 

Пользователи Reddit, отсидевшие в тюрьме больше пяти лет, рассказали, с какими странностями им пришлось столкнуться после освобождения. Своими историями люди поделились в треде, который набрал больше 18 тысяч одобрительных оценок.

По словам пользователя с ником tinkinoutsidedabox, после выхода в обычный мир ему труднее всего было понять, как заработать деньги.

«Да, ты больше не можешь покупать что-то за еду типа медовых булочек», — поддержал рассказчика юзер IHaveTouretts.

Imsoamerican рассказал, как вышедший после 30-летнего срока мужчина впервые столкнулся со смартфоном и не мог понять, что с ним делать.

«Просто представь: все, что ты хочешь знать, теперь у тебя в кармане», — объяснили бывшему заключенному. «А теперь подумай, что станет, когда мы продвинемся в сферах виртуальной реальности и 3D-печати», — заметил на это lotharzbt.

Пользователь Rapunzel6506 поделился, что после выхода из тюрьмы ему труднее всего было делать выбор.

«В заключении, если у тебя есть шампунь, то ты счастливчик. Когда я впервые оказался в магазине, я был ошеломлен количеством разнообразных шампуней. Я стоял и не мог выбрать какой-то один, заплакал и ушел ни с чем», — вспомнил он.

Кроме того, многие бывшие заключенные сошлись на том, что странным и одновременно завораживающим для них были онлайн-шоппинг, а кто-то восхитился количеством деревьев в городе. Юзера vexterion1 удивили и возмутили «снующие повсюду» самокаты.