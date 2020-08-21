Какие города СССР хотели уничтожить США

Сегодня ядерная война кажется почти фантастикой. Но во время нескольких десятилетий ядерного противостояния СССР и США она была вполне реальной угрозой.

Урановая программа

К разработке ядерной программы Советский Союз подтолкнули ядерные бомбардировки японских городов. 20 августа 1945 года Государственный комитет обороны принял постановление о создании под его началом Спецкомитета для руководства работами по атомной энергии. Председателем стал Лаврентий Берия , в состав комитета вошли Г. Маленков, И. Курчатов , П. Капица и другие. Учреждено было также Первое главное управление (ПГУ) при Совнаркоме СССР, которое возглавили Б. Ванников и А. Звенягин. ПГУ занималось проектированием и изготовлением необходимого оборудования. Были существенно увеличены ассигнования на развитие науки. Научным руководителем программы был назначен Игорь Курчатов. Финансирование велось через Госбанк, а Госплан обеспечивал объекты всеми необходимыми материалами, оборудованием и приборами.

Результаты не заставили себя ждать. В 1946 году был запущен первый опытный атомный реактор, а 29 августа 1949-го первая советская атомная бомба успешно прошла испытания.

Дата нападения

По плану «Дропшот» — плану полномасштабной войны с СССР, который был разработан в США в 1949 году, начальниками военных штабов при непосредственном участии президента Гарри Трумэна была определена предварительная дата нападения на СССР — 1 января 1950 года. Вопрос: почему этот план не был воплощен в жизнь? Все просто: США банально испугались. На отмену их решения существенно повлияли успешные советские ядерные испытания, которые пошатнули веру американцев в то, что ответного удара не последует.

В случае нападения СССР на США предполагалось нанести удары по Вашингтону, Сан-Франциско, Нью-Йорку и Сиэтлу. В качестве целей при нападении США были выбраны следующие советские города: Москва, Ленинград, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, Грозный, Иркутск, Ярославль.

На начало 1950-х годов США имели абсолютное превосходство над СССР в военно-морских силах, по количеству ядерных боезарядов и стратегических бомбардировщиков, которые служили основой стратегического наступательного потенциала. Стратегические бомбардировщики B36 Peacemaker B47Stratojet могли, взлетев с базы на территории Великобритании или Японии, спокойно долететь до центральных областей СССР, а более легкие бомбардировщики AJ-2, A-3 и A-4 гипотетически могли бомбить периферийные районы Советского Союза. Под удары палубной авиации попадали: Мурманск, Таллин, Калининград, Севастополь, Одесса. На вооружении СССР состояли Ту-4 и Ту-16, но они не имели достаточной дальности полета, и при условии базирования в пределах СССР не способны были достигнуть основной части США. Более совершенные 3М — четырехмоторные бомбардировщики — обладали необходимой дальностью, но строились медленно. Что касается стратегических ракет, то в плане дальности они были не на уровне. Однако следует отметить, что в СССР отлично охранялись военные тайны и военным аналитикам США приходилось довольствоваться весьма фрагментарными данными и неточными сведениями.

Небесный щит — «Беркут» и SAGE

«Беркут»— система стратегической ПВО вокруг Москвы, предназначенная для отражения массированных налетов B-36 и B-47. Система зависела от радиолокационных станций Б-200, также в неё входили радиолокационные станции кругового обзора «Кама», ракеты В-300 и зенитные комплексы С-25. Сама ракета В-300 была не самонаводящейся, а полностью радиоуправляемой. Для своего времени эта система была очень дорогой и совершенной. Но, к сожалению, она обеспечивала защиту от ядерных ударов только для Москвы и Московской области.

SAGE, американская система ПВО, работала по другому принципу. В её основе лежала идея прикрыть всю территорию США непробиваемым щитом РЛС и ПВО. Данные, получаемые в ходе постоянного мониторинга, собирались в информационных центрах, где обрабатывались с помощью электронных средств — прообразами нынешних компьютерных систем.

Движущаяся цель

Карибский кризис показал, что, несмотря на все свое превосходство, США очень боялись советских баллистических ракет. Эти «движущиеся цели» — Р-5, Р-12 и Р-14 — были способны нестись со скоростью 3 км в секунду и могли запросто пробить щит системы SAGE. Однако и им не хватало дальности. Только созданная Сергеем Королевым Р-7 смогла преодолеть этот рубеж, существенно усложнив оборонительную задачу для США.

Инициатива Нанна-Лугара