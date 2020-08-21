«Заплакал и ушел»: бывшие зэки о странном мире на воле

Необычное обсуждение завели пользователи социальной сети Reddit. Оказалось, среди читателей достаточно много тех, кто отсидел в тюрьме больше пяти лет. Они рассказали, что больше всего поражает в жизни "а воле" после освобождения. Тред набрал почти 19 тысяч лайков.

По словам пользователя с ником tinkinoutsidedabox, после выхода совсем не ясно, где заработать денег.

«Да, ты больше не можешь покупать что-то на бартерных условиях», — согласился другой пользователь.

Imsoamerican рассказал, что отсидел в тюрьме 30 лет, а когда вышел, весь мир изменился. Например, мужчина впервые столкнулся со смартфоном.

«Просто представь: все, что ты хочешь знать, теперь у тебя в кармане», — объяснили бывшему заключенному.

Пользователь Rapunzel6506 поделился, что после выхода из тюрьмы ему труднее всего было делать выбор.

«В заключении, если у тебя есть шампунь, то ты счастливчик. Когда я впервые оказался в магазине, я был ошеломлен количеством разнообразных шампуней. Я стоял и не мог выбрать какой-то один, заплакал и ушел ни с чем», — вспомнил он.

Многие бывшие заключенные сошлись на том, что странным и одновременно завораживающим для них стали онлайн-шоппинг, другие восхищались количеством деревьев в городе. Юзера vexterion1 удивили и возмутили «снующие повсюду» самокаты.