Почему на Руси красивых называли «заразами» 

Сегодня трудно представить, что привычное всем слово «зараза», которое практически в любом контексте имеет негативный оттенок, некогда было не только безобидным, но и употреблялось нашими предками в качестве комплимента. Несколько столетий назад девушки реагировали на это слово с благодарностью, поскольку называвшие их «заразой» мужчины, как правило, выражали свое восхищение женской красотой, привлекательностью или умом и хотели показать им свою благосклонность, а нередко — и влюбленность. Забавно, но выражение «Какая вы зараза» в XVIII столетии заставляло барышень краснеть от удовольствия, а не негодования.

Современные значения слова

Интересно, как за пару веков слово, означающее «красота», «прелесть», «очарование», постепенно приобрело полностью противоположное значение и стало использоваться в совершенно ином смысле. В современном понимании данное слово имеет 2 основных значения. Первое значение прямое — это инфекция либо ее источник. Также под «заразой» мы подразумеваем болезни, которые развиваются вследствие попадания в организм различных микробов или бактерий. Второе значение переносное и употребляется как ругательство. Так можно обращаться к человеку, который вызывает неприязнь своей вредностью, назойливостью или другими негативными качествами. В этом смысле «зараза» воспринимается как «прилипала», «вредина», человек, поведение или характер которого действуют на нервы и вызывают раздражение.

Первоначальные значения

Можно предположить, что сегодняшний смысл слова «зараза» более близок к первоначальному. Так, в летописи Новгорода можно найти запись, датированную 1117 годом: «Единъ от дъякъ зараженъ былъ отъ грома», что значит: «Один дьяк был убит громом». Как видно, в этом контексте глагол «заражен» использован в смысле «убит», «поражен» или «сражен». Получается, что еще в 12-ом веке слово имело значение, близкое к современному. Интересно, что существительное «зараза» некогда употреблялось и как синоним слова «овраг». Например: «Добрый конь Бовин увидел Полкана и закусил мундштук и почел носить по лесам, и по заразам, и по кустам…». Это цитата из «Сказания про храброго витязя Бову Королевича», которое датируется 17-ым столетием. Однако чуть позже данные значения перестали быть актуальными. Как свидетельствуют многочисленные источники, преимущественно в 18-ом веке слово «зараза» употреблялось как «прелесть» или «очарование».

«Зараза» у поэтов

В произведениях русских поэтов 18-го века немало подтверждений тому, что «зараза» некогда воспринималась как комплимент. К примеру, у Сумарокова можно найти следующие строки: «Когда прекрасна мать, а дочь ее урод, Полюбишь ли ты дочь, узришь ли в ней заразы, Хотя бы по уши зарой ее в алмазы?» Поэт употребляет слово «заразы», имея в виду красоту и женскую прелесть. Ломоносов также писал: «Прекрасный пол, о, коль любезен вам наряд… Когда блестят на вас горящие алмазы, Двойной кипит в нас жар сугубые заразы!» Этой фразой автор хотел сказать, что драгоценные камни только подчеркивают женскую красоту. Еще один пример можно привести из трагедии известного поэта 18-го века Николева: «С Сореной мне расстаться! Не зреть ее очей, не зреть ее зараз!»

Как слово приобрело противоположный смысл