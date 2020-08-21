Как добираются домой работники метро после закрытия

Метро все еще остается самым удобным видом городского транспорта, даже несмотря на предосторожности, связанные с пандемией коронавируса. Взрослый человек, живущий в мегаполисе, как минимум дважды в день пользуется подземкой, чтобы доехать до места работы и вернуться домой. «Рамблер» расскажет, как в этом случае поступают работники самого метрополитена.

В действительности метро закрывается в ночные часы только для пассажиров, но своей работы полностью не прекращает. Более того, многие сотрудники метрополитена в это время только выходят на работу. Именно ночью производится ремонт и проверка оборудования, а также тотальная уборка станций и вагонов. Поэтому все работники метрополитена, кроме машинистов, обычно работают в две смены: с восьми часов утра и до восьми вечера, и с восьми вечера до восьми утра. Поэтому домой они добираются так же, как и обычные горожане.

А вот машинисты работают по личному графику. После смены они не уезжают домой, а остаются ночевать в комнатах отдыха, которые расположены на территории депо или рядом со станциями ночной стоянки электропоездов. Утром они водят первые поезда, обычно до десяти утра, после чего уже возвращаются домой.