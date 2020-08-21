Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как возвращаются домой работники метро после закрытия 

Полина Алферова 1 час назад
Как добираются домой работники метро после закрытия
Фото: РИА Новости
Метро все еще остается самым удобным видом городского транспорта, даже несмотря на предосторожности, связанные с пандемией коронавируса. Взрослый человек, живущий в мегаполисе, как минимум дважды в день пользуется подземкой, чтобы доехать до места работы и вернуться домой. «Рамблер» расскажет, как в этом случае поступают работники самого метрополитена.
В действительности метро закрывается в ночные часы только для пассажиров, но своей работы полностью не прекращает. Более того, многие сотрудники метрополитена в это время только выходят на работу. Именно ночью производится ремонт и проверка оборудования, а также тотальная уборка станций и вагонов. Поэтому все работники метрополитена, кроме машинистов, обычно работают в две смены: с восьми часов утра и до восьми вечера, и с восьми вечера до восьми утра. Поэтому домой они добираются так же, как и обычные горожане.
А вот машинисты работают по личному графику. После смены они не уезжают домой, а остаются ночевать в комнатах отдыха, которые расположены на территории депо или рядом со станциями ночной стоянки электропоездов. Утром они водят первые поезда, обычно до десяти утра, после чего уже возвращаются домой.
Видео дня. Кит жестко отомстил туристам-папарацци
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с бандеровцами после амнистии Хрущева
Что стало с бандеровцами после амнистии Хрущева
Какие наказания использовали монголо-татары на Руси
Какие наказания использовали монголо-татары на Руси
Что Гитлер хотел сделать с Крымом
Что Гитлер хотел сделать с Крымом
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Как все-таки строили египетские пирамиды
10:09
Как все-таки строили египетские пирамиды
Истории
На видео попал парапланерист, зацепившийся за ЛЭП
00:37
На видео попал парапланерист, зацепившийся за ЛЭП
Люди
Когда появится поезд со скоростью 1000 км/ч
10:21
Когда появится поезд со скоростью 1000 км/ч
Безумный мир
Швейцарию засыпал шоколадный снег
00:24
Швейцарию засыпал шоколадный снег
Безумный мир Места
На видео сняли приматов, изучающих насекомых
00:48
На видео сняли приматов, изучающих насекомых
Безумный мир
Почему Антарктида полюбилась конспирологам
10:43
Почему Антарктида полюбилась конспирологам
Места Истории
Выяснилось, сколько лет тельняшке
00:57
Выяснилось, сколько лет тельняшке
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение