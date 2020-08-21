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Почему Гитлер «похоронил» живого фельдмаршала 

Русская семерка 3 часа назад
Почему Гитлер «похоронил» живого фельдмаршала
Фото: Русская семерка
История любой войны — это всегда два разных взгляда на ведение боевых действий: военачальников, играющих в войну на штабных картах и солдат, которым приходиться гибнуть в окопах, претворяя планы стратегов в жизнь. Великая Отечественная война не стала исключением, доказав солдатам и офицерам 6 армии Паулюса всю безнадежность Гитлеровской авантюры.

От Бреста до Сталинграда

История шестой армии под командованием фельдмаршала Фридриха Паулюса хорошо известна. Вторгнувшись на территории СССР в 1941 году, она с боями дошла до Сталинграда. Но во время одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны была полностью разбита, а ее руководство сдалось в плен. Сохранились воспоминания офицера разведотдела VIII армейского корпуса 6-й армии Йоахима Видера, которой утверждал, что его просто взбесило выступление Геринга на десятилетнем юбилее Третьего Рейха, которое он услышал по радио. Рейхсмаршал торжественно заявил о том, что солдаты и офицеры 6-й армии, подобно Нибелунгам гибнут в огненном чертоге под Сталинградом, утоляя жажду собственной кровью. В этот момент офицерам армии Паулюса стало совершенно ясно, помощи ждать неоткуда. Если они не сдадутся, то навсегда останутся в подвалах Сталинграда. Было принято решение сдаться. После того, как был выброшен белый флаг, советские офицеры вошли в подвал универмага, где прятался Паулюс со своим штабом. Им в нос тут же ударил резкий неприятный запах. Было ясно, что немцы несколько дней не выходили на улицу, справляя свою нужду здесь же в подвале. Паулюс лежал на грязном топчане. При виде советских офицеров он поднялся и тихо произнес: «Я хочу, чтобы сюда приехал представитель штаба вашего фронта, 6-й армией я больше не командую». Эти слова стали последними в его службе военной машине Третьего Рейха. Однако на этом участие фельдмаршала в Великой Отечественной войне не закончилось, продолжившись «по другую сторону баррикад».

Сталинский агитатор

В Германии разгром армии Паулюса восприняли как национальную трагедию. Военные понимали, что в войне наступил коренной перелом. Однако сказать об этом фюреру никто не решился. В стране единственный раз за всю войну был объявлен государственный траур. Под звуки торжественного марша в землю отправился пустой гроб, символизирующий похороны фельдмаршала Паулюса, как считалось, сгинувшего под Сталинградом. Тем не менее, в это самое время живой и совершенно здоровый генерал был доставлен на хутор Заварыгино, под охрану батальона НКВД. Примечательно, что едва Паулюс встретился с начальником Сталинградского управления НКВД Александром Ворониным, как тут же нагло потребовал себе и офицерам своего штаба условия содержания, которые можно было сравнить с санаторием, включая не один, а два завтрака и вино. На это советский офицер, рассмеялся, и рекомендовал Паулюсу привыкать к водке. Со временем фельдмаршал смирился со статусом и рационом военнопленного, к 1944 году согласившись сотрудничать с советскими властями. После того, как Паулюсу советская разведка передала письма жены, тайно привезенные из Германии, фельдмаршал 8 августа 1944 года зачитал свое обращение к немецкому народу. В нем крупный военачальник призывал немецкий народ отречься от Гитлера и спасти свою страну, прекратив бессмысленную войну. В Берлине его слова вызвали яростный гнев. Но, было поздно. Фельдмаршал окончательно изменил свое отношение к Третьему Рейху и его руководителям. На Нюрнбергском процессе Паулюс дал показания в пользу СССР. Умер фельдмаршал в своей собственной постели в возрасте 66 лет в ГДР после его репатриации из СССР.
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Истории , Фридрих Паулюс , Александр Воронин
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