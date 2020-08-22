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В чем признавались немецкие военнопленные во время ВОВ 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Признания немецких военнопленных во время ВОВ
Фото: depositphotos.com
Благодаря рассекреченным архивным документам стало известно, что во время Великой Отечественной войны советские спецслужбы получали данные от военнопленных противников. «Рамблер» расскажет, в чем признавались немецкие солдаты во время ВОВ.
29 июня 1941 года, через неделю после начала войны, был сбит командир эскадрильи люфтваффе капитан Альфред Люевский. Это случилось возле Мурманска.
Тогда 31-летний немецкий летчик рассказал, что на аэродроме, расположенном под норвежским Киркенесом, размещено около 100 самолетов «Мессершмитт-109» и «Ю-88». Территория, конечно, была охраняемой — там находилось множество солдат, шестая батарея зенитной артиллерии и дежурная истребительная авиация в количестве 10 машин «Мессершмитт-109».
После получения этих данных было принято решение атаковать аэродром. 7-го июля девять советских бомбардировщиков СБ подлетели к Хебуктену, успев отбомбиться без потерь. Им это удалось, в первую очередь, благодаря эффекту внезапности. В результате гитлеровцы потеряли 19 человек убитыми и 16 ранеными, два истребителя из 77-й эскадры и один бомбардировщик.
Спустя год после Победы к Советскому правительству обратились двое немецких военнопленных — бывший генерал-лейтенант Гюнтер Краппе и бывший полковник Ганс Ремер. Солдаты рассказали, что во время войны против «Объединенных наций» на стороне Германии участвовала Испания, прикрываясь нейтралитетом.
Немцы подробно изложили детали плана «Изабелла-Феликс», разработанного в 1940 году германским и испанским генштабами. По словам Круглова, по этому плану был проведен ряд подготовительных мероприятий для захвата крепости Гибралтар и расширения владения Испании в Африке по реке Себу и города Оран. В случае победы Гитлера, испанцы бы получили территории в Алжире и Марокко.
Военнопленные утверждали, что Испано-германское сотрудничество в годы войны было исключительно тесным и на Канарских островах. В порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария была организована база для подводных лодок, действовавших в Атлантике.
Благодаря приведенным немцами данным сила «Объединенных наций» создала режиму Франко большие геополитические проблемы.
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Истории , Генштаб
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