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Почему 48 — худший возраст в жизни человека 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Почему 48 — худший возраст в жизни человека
Фото: depositphotos
Считается, что после 30-ти жизнь только начинается, но к 48-ми годам она будто бы сходит на нет. К такому выводу пришел профессор Дартмутского колледжа Дэвид Бланчфлауэр.
В январе 2020 года ученый опубликовал исследование, где рассказал, что самыми несчастными считаются люди от 47 лет до 48 лет. Причем подобная тенденция не зависит от пола, образования, семейного положения и социального статуса.
В ходе исследования ученый проанализировал данные 500 тыс. человек из 132 стран, исследуя такие факторы как ощущение одиночества, проблемы со сном и другие. Выяснилось, что подавляющее большинство людей к 50 годам чувствуют себя наиболее уязвимыми. И для этой уязвимости есть множество причин.
Зачастую главной проблемой людей в этом возрасте становится тот факт, что они "зажаты" между взрослыми детьми, которые уже выросли, но не успели встать на ноги, и родителями в преклонном возрасте, которым требуется особый уход. Создается впечатление, что перед человеком возникает множество обязанностей, а пространства для получения удовольствия от жизни нет.
Плюс ко всему добавляются размышления о карьере и неясном будущем. Кажется, будто ничего нового построить уже не удастся. К сожалению, от части так оно и есть, так как с возрастом становится меньше способов для самореализации. А прежняя работа может либо надоесть, либо не приносить должного удовольствия.
Возраст играет злую шутку с людьми, так как даже если они имеют ресурс для покорения новых вершин, то все равно используют для этого старые методы.
В целом, это время, когда люди переосмысливают свою жизнь и свои достижения, понимают, чего они действительно хотят. Кризис 48-ми проходит, когда человек находит перспективы в будущем.
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Истории , Дэвид Бланчфлауэр
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