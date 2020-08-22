Как правильно молиться о солдатах, погибших в ВОВ 

Тут действительно могут быть сложности — хорошо, если воин, погибший на этой страшной войне родился до 1917 года — тогда почти нет сомнений в том, что он был крещен. Исключения в Российской империи составляли инородцы и иноверцы, даже революционеры были в большинстве своём людьми крещеными, а некоторые из них даже имели начатки богословского образования — например, в семинарии учился секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Виссарионович Сталин и даже председатель ОГПУ СССР Феликс Эдмундович Дзержинский в юности собирался стать католическим священником.

Но если на войне погиб молодой человек 1920–1925 годов рождения — то тут уже возникает вопрос о крещении и о вере этого человека. В Советское время в деревнях детей крестили и в двадцатые, и в тридцатые годы, несмотря на богоборчество властей, однако в городе дело обстояло совсем по другому — молодежь была некрещеной, в Бога не верила, а верила в комсомол, в науку и в светлое будущее страны.

Если павший был православным

Русская православная церковь в течение года много раз поминает солдат, убитых на войне. О них молятся во все родительские субботы, но особенно усиленно — в Димитрoвскую субботу перед 8 ноября и 11 сентября — в праздник Усeкновения глaвы Предтечи Спасителя — Иoанна.

В 1994 году собор архиереев РПЦ решил каждый год 9 мая служить во всех храмах РПЦ поминовение православных воинов, пожертвовавших своей жизнью за веру, Отчизну, народ страны и своих боевых товарищей во время Отечественной войны 1941–1945 гг.

Кроме этого, молиться о павших можно круглый год, подавая записки, ставя в храмах свечи и поминая их в домашних молитвах. В таком случае следует поминать своих родных как «воинов, на поле брани убиенных» и можно читать специальную молитву «О упoкоении православных воинов, за веру и Oтeчество на брaни убиенных».

Если был атеистом

Если же известно, что павший не был православным, а исповедовал иную веру или был атеистом, следует поминать его только в домашней молитве.

Утешить родственников может то, что 9 мая православная церковь сначала молится за воинов, «за Веру, Отечество и народ жизнь свою положивших», но затем и обо «всех, мученически погибших в годы Великой Отечественной войны».

Патриарх Кирилл в послании писал, что неизвестно, во что верили, сидя в окопе перед атакой, атеисты, комсомольцы и коммунисты . Однако ясно, что эти люди своими жизнями защитили страну и православную веру, а такая жертва явно угодна Богу, — а значит, они, по крайней мере, имеют право, чтобы о них вспомнили.

Петербургский священник, преподаватель и богослов Вячеслав Харинов (храм иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость») видит за атеизмом советских солдат «язык эпохи» и «вековую историю народа». Протоиерей указывает, что в шинелях советских воинов часто находят зашитые кресты и образки, в блиндажах обнаруживают оклады икон, а многие атеисты, прошедшие огонь Великой Отечественной, после войны пришли к Христу, крестились, ушли в монастыри и служили Богу до конца своих дней.

Известно, что с 2015 года монахи Валаамского Спасо-Преображенского монастыря составляли поименные списки погибших, чтобы молиться об их упокоении. Однако на сайте монастыря есть строгое предупреждение о том, что монахи молятся только за крещеных в православную веру. Если же павший воин был атеистом, не был крещеным или имел другое исповедование, это следует обязательно указать — очевидно, решение о молитве может быть принято по конкретным обстоятельствам.

Однако следует помнить — все это не позволяет родным подавать записки за некрещеных людей в храмах или ставить за них свечи. В этом случае мирянам остается лишь молиться «келейно» — дома, то есть своими словами просить Бога о даровании погибшему воину прощения грехов.