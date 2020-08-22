Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем советские солдаты в Афганистане варили патроны 

Русская семерка 5 часов назад
Зачем советские солдаты в Афганистане варили патроны
Фото: Русская семерка
В литературных произведениях и кинофильмах советского периода можно встретить феномен, в котором утверждается, что, если патроны сварить, они потеряют свою боеспособность. Якобы оружие попросту не выстрелит таким патроном.
В девяностые годы прошлого века об этом неоднократно сообщали после войны в Афганистане. Рассказывали, что советские солдаты продавали такие боеприпасы моджахедам и, таким образом, частично лишали их боезапаса. Затем нечто подобное было во время чеченских войн.
В фильме «Волчья кровь», сюжет которого повествует о гражданской войне, супруга главного героя варит патроны от винтовки Мосина, вследствие чего спасает жизнь своему мужчине, так как в нужный момент оружие дает осечку.

Наглядный эксперимент

В 2003 году сотрудники журнала «Мастер-Ружье» провели эксперимент, в ходе которого подвергли кипячению в обычной воде автоматные патроны калибром 7,62 мм. Их кипятили в стандартных условиях на протяжении пяти часов. Боеприпасы были произведены на разных заводах, но, после подобной обработки, штатно сработали — все выстрелили и поразили мишени.
Затем проводились подобные исследования в отношении мелкокалиберных патронов и трех патронов от пистолета Макарова. Два из них выстрелили, а один дал осечку. Это окончательно всех запутало.

Все дело в составе

В своем произведении «Словарь ракетных и артиллерийских терминов» А. П. Богацкий, Ф. С. Кузнецов, А. Ф. Шаповалов доходчиво объясняют, почему патроны современного стрелкового оружия не боятся варки. Также они повествуют откуда появилась первая информация о «вареных патронах».

О подобном феномене стало известно еще во времена Первой Мировой войны. Обработанные подобным образом боеприпасы не могли причинить вред.

Все дело в том, что в состав пороховой смеси патрона, использовавшегося ранее, входила гремучая ртуть. Кроме нее применялись и другие вещества, у которых были разные параметры термической стойкости. При нагревании до температуры более 800 С, большинство таких веществ разлагается и теряет способность к воспламенению.
Современные составы, входящие в капсюль и порох, имеют более высокие температурные пределы, что делает их невосприимчивыми к термической обработке.
Видео дня. Кит жестко отомстил туристам-папарацци
Русская семерка: последние новости
Почему Гитлер устроил геноцид евреев Почему Гитлер устроил геноцид евреев Готовился ли Сталин к нападению Гитлера летом 1941 года Готовился ли Сталин к нападению Гитлера летом 1941 года «Тонька-пулеметчица»: предательница, которая работала палачом у фашистов «Тонька-пулеметчица»: предательница, которая работала палачом у фашистов
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что Сталин казнил Бухарина
За что Сталин казнил Бухарина
За что Сталин казнил лучшего советского разведчика
За что Сталин казнил лучшего советского разведчика
«Самый злой эсэсовец»
«Самый злой эсэсовец»
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Как все-таки строили египетские пирамиды
10:09
Как все-таки строили египетские пирамиды
Истории
На видео попал парапланерист, зацепившийся за ЛЭП
00:37
На видео попал парапланерист, зацепившийся за ЛЭП
Люди
Когда появится поезд со скоростью 1000 км/ч
10:21
Когда появится поезд со скоростью 1000 км/ч
Безумный мир
Швейцарию засыпал шоколадный снег
00:24
Швейцарию засыпал шоколадный снег
Безумный мир Места
На видео сняли приматов, изучающих насекомых
00:48
На видео сняли приматов, изучающих насекомых
Безумный мир
Тайна смерти сына Сталина в немецком плену
04:25
Тайна смерти сына Сталина в немецком плену
Люди
Почему Антарктида полюбилась конспирологам
10:43
Почему Антарктида полюбилась конспирологам
Места Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение