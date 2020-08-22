Зачем советские солдаты в Афганистане варили патроны 

В литературных произведениях и кинофильмах советского периода можно встретить феномен, в котором утверждается, что, если патроны сварить, они потеряют свою боеспособность. Якобы оружие попросту не выстрелит таким патроном.

В девяностые годы прошлого века об этом неоднократно сообщали после войны в Афганистане. Рассказывали, что советские солдаты продавали такие боеприпасы моджахедам и, таким образом, частично лишали их боезапаса. Затем нечто подобное было во время чеченских войн.

В фильме «Волчья кровь», сюжет которого повествует о гражданской войне, супруга главного героя варит патроны от винтовки Мосина, вследствие чего спасает жизнь своему мужчине, так как в нужный момент оружие дает осечку.

Наглядный эксперимент

В 2003 году сотрудники журнала «Мастер-Ружье» провели эксперимент, в ходе которого подвергли кипячению в обычной воде автоматные патроны калибром 7,62 мм. Их кипятили в стандартных условиях на протяжении пяти часов. Боеприпасы были произведены на разных заводах, но, после подобной обработки, штатно сработали — все выстрелили и поразили мишени.

Затем проводились подобные исследования в отношении мелкокалиберных патронов и трех патронов от пистолета Макарова. Два из них выстрелили, а один дал осечку. Это окончательно всех запутало.

Все дело в составе

В своем произведении «Словарь ракетных и артиллерийских терминов» А. П. Богацкий, Ф. С. Кузнецов, А. Ф. Шаповалов доходчиво объясняют, почему патроны современного стрелкового оружия не боятся варки. Также они повествуют откуда появилась первая информация о «вареных патронах».

О подобном феномене стало известно еще во времена Первой Мировой войны. Обработанные подобным образом боеприпасы не могли причинить вред.

Все дело в том, что в состав пороховой смеси патрона, использовавшегося ранее, входила гремучая ртуть. Кроме нее применялись и другие вещества, у которых были разные параметры термической стойкости. При нагревании до температуры более 800 С, большинство таких веществ разлагается и теряет способность к воспламенению.

Современные составы, входящие в капсюль и порох, имеют более высокие температурные пределы, что делает их невосприимчивыми к термической обработке.