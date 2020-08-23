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В наших сердцах есть загадочные морщины. Вот для чего они нужны 

Реальный мир космоса 7 часов назад
Для чего нужны загадочные морщины в сердце
Фото: Реальный мир космоса
Глубоко в сердце каждого из нас таится тайна, которая веками озадачивала ученых.
Наши желудочки выстилает паутинная сеть из выпуклостей, известная как trabeculae carnae, которая кажется важной, особенно в то время, когда сердечно-сосудистая система все еще развивается. Ученые просто не знали, какие функции она может выполнять.
Чтобы разобраться в этом, международная группа исследователей собрала несколько больших данных, сравнив магнитно-резонансную томографию сердца из примерно 25000 историй болезни.
Затем эти изображения были объединены с генетическими данными в рамках так называемого общегеномного исследования ассоциаций, чтобы понять, как тонкие вариации фрактального рисунка трабекулы связаны с генами человека, сердечной деятельностью и рисками сердечных заболеваний.
Ветвистые фенестрации деформируют глубокую малиновую мышцу стенок камеры, что сильно контрастирует с гладкой выстилкой других крупных сосудов.
Хотя эти странные складки, несомненно, привлекали внимание с древних времен, самые старые из сохранившихся изображений, которые у нас есть, во всех деталях относятся к запискам 16 века, Леонардо да Винчи.
Фактически, одна из наиболее заметных полос ткани, толстая мышечная нить в правом желудочке, называемая trabecula septomarginalis, иногда упоминается как корд Леонардо в его честь.
Столетия исследований позволили понять, на что способны хотя бы некоторые из этих мышечных групп.
Например, корд Леонардо, как долго считалось, помогает предотвратить чрезмерное раздувание сердца.
Что касается остальных морщин, они также могут служить самым разным целям.
(Meyer etal., Nature, 2020).

«Леонардо да Винчи нарисовал эти сложные мышцы внутри сердца 500 лет назад, и только сейчас мы начинаем понимать, насколько они важны для здоровья человека», — говорит ученый Деклан О’Реган из Института медицинских наук в Лондоне.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.
Сообщение В наших сердцах есть загадочные морщины. Вот для чего они нужны появились сначала на RW Space.
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Истории , Леонардо да Винчи
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