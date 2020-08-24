Как Гитлер использовал кавалерию на Восточном фронте 

Историки часто упрекают Советское военное командование в том, что оно до начала Великой Отечественной войны никак не могло полностью отказаться от кавалерийских частей, отдав предпочтение бронетехнике. В качестве примера, обычно приводится технологичная Германия, несмотря на то, что в войсках Третьего Рейха также существовала кавалерия, успешно участвовавшая в боевых действиях до самого конца войны.

Конная разведка

Безусловно моторизированная техника незаменима, там, где существуют хорошие дороги. В условиях же обширных лесистых территорий и пересеченной местности западной части СССР, она легко уязвима, маломаневренная, а также является отличной мишенью для партизан. Что и подтвердила дальнейшая история. В то же время вести разведывательные действия в полях, оврагах и лесах на мотоцикле или бронетранспортере не возможно, а пешком долго и неудобно. В связи с этим в каждой пехотной части Третьего Рейха существовал свой кавалерийский отряд, предназначенный для проведения разведки на территории СССР. Однако об этих отрядах не написано ни одной страницы в художественных книгах, его нет ни в одном кадре кинофильмов. В связи с этим кавалерия Вермахта выпала из исторического поля. Напрасно. Личный состав подобных отрядов насчитывал 310 человек, 216 лошадей, несколько броневиков, полевые и противотанковые пушки. Существовала в Вермахте и своя отдельная кавалерийская бригада, которая успешно участвовала в боях, являясь составной частью группы армии «Север». Конница фашистов успешно проявила себя в боях во время захвата Варшавы. В 1939 году данная бригада была преобразована в дивизию, а только численность ее лошадей составила 17 тысяч.

Танки прикрывали кавалерией

Самое интересное, что кавалерийскую дивизию немцев включили в состав танковой группы Гудериана, которая должна была одной из первых напасть на СССР. Во время первых дней войны танки немцев успешно взаимодействовали с конницей. К середине 1942 года в каждой из групп армий «Центр», «Север» и «Юг» были образованы свои кавалерийские полки. К концу войны их численность была увеличена до кавалерийских бригад. При этом надо отдать должное военному мастерству 3-й и 4-й кавалерийской бригады немцев, после успешных действий в Восточной Пруссии они достойно воевали в Венгрии. В конце зимы 1945 года кавалерийские бригады Вермахта переформировали в дивизии, их бросили на самые ожесточенные участки фронта. В марте немецкие кавалеристы безуспешно пытались перейти в наступление у озера Балатон. Пройдя всю войну кавалерийские дивизии Третьего Рейха сдались в плен подразделениям союзников на территории Австрии.

Казаки Третьего Рейха

В то же время вопреки распространенному мнению, немцы никогда не считали кавалерию отжившим родом войск. Наоборот они активно использовали ее для разведки и борьбы с партизанами. Во время войны немцами были даже сформированные специальные казачьи части из белогвардейцев согласившихся служить фашистам. Одним из их руководителей стал бывший видный белогвардейский военачальник, которому присвоили звание генерала СС А. Г. Шкуро. В августе 1943 года была сформирована 1-я казачья кавалерийская дивизия, следом за ней -й Донской казачий конный полк, 2-й Сибирский казачий конный полк, 3-й Кубанский казачий конный полк, 4-й Кубанский казачий конный полк, 5-й Донской казачий конный полк, 6-й Терский казачий конный полк. В основном эти подразделения боролись с партизанами в Югославии и странах Восточной Европы. В Россию их по понятным соображениям не направляли. В феврале 1945 года на основе кавалерийской дивизии казаков создали 15-й казачий кавалерийский корпус СС. Его личный состав доходил до 40-45 тысяч человек. Конец у казаков перешедшим на службу к немцам оказался таким же бесславным, как и у остальных кавалерийских частей Вермахта, а генералы предатели были расстреляны.