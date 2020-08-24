В чем реальная причина дуэли Пушкина и Дантеса

Дуэль Пушкина и Дантеса состоялась 8 февраля 1837 году. Спустя два дня главного поэта России не стало. Пушкина убила пуля, вылетевшая из пистолета Дантеса и нанесшая смертельную рану. Существует множество версий, что все же привело к роковой дуэли. О них «Рамблер» и расскажет.

Версия, которую все изучают в средней школе такова: Жорж Дантес назойливо ухаживал за молодой женой Пушкина Натальей Гончаровой . Из-за этого француз был вызван поэтом на дуэль. Однако существуют и другие версии случившегося.

Согласно воспоминаниям князя Александрова Васильевича Трубецкого, Пушкин совершенно не ревновал Наталью к Дантесу, он на самом деле был влюблен в сестру своей жены, Александру. Однако Жорж все равно был противен поэту. По словам Трубецкого, дуэль стала следствием ревности к Александре:

«Если Пушкину и не нравились посещения Дантеса, то вовсе не потому, что Дантес балагурил с его женою, а потому, что, посещая дом Пушкиных, Дантес встречался с Александрой».

Другая версия принадлежит потомку Жоржа Дантеса, барону Лотеру де Геккерну Дантесу. Он провел множество исследований, и рассказал свой вариант случившегося: 4 ноября 1836 года, после получения анонимного письма о неверности жены, Пушкин объяснился с Натальей. А Гончарова, в свою очередь, призналась, что принимала ухаживания Дантеса. По словам Лотера, в тот момент поэт потерял смысл жизни. Как писал Павлищев, зять Пушкина:

«Он искал смерти с радостью, а потому был бы несчастлив, если бы остался жив…».

Это лишь несколько версий случившегося. Известно, что Наталья Гончарова через семь лет после смерти поэта вышла замуж за генерала Петра Ланского.