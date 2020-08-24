В поле нашли сейф с тайным содержимым и запиской

В американском городе Барре, штат Нью-Йорк, обнаружили старинный сейф с загадочной запиской. Об этом сообщает в группе Town of Barre, NY Community в Facebook.

13 августа фермер Кирк Матес обходил свои владения и нашел среди одного из полей закрытый сейф с запиской:

«Если сможешь открыть, заберешь то, что внутри».

Полиции пришлось разгонять толпу людей, желающих заполучить таинственное содержимое. В результате Матес спрятал сейф, который весит около 250 килограммов, в укромном месте.

«Интуиция мне подсказывает, что эту тайну лучше оставить нераскрытой», — подчеркивает Матес.

Он считает, что найденный на поле сейф отвлек людей от мыслей о предстоящих выборах и пандемии COVID-19.

«Если вы откроете его, шоу закончится. Сейчас, учитывая вирус и политику, этот сейф дает людям возможность забыть о своих проблемах и с удовольствием гадать, что же внутри», — объяснил фермер.

Пользователи сети принялись рассуждать, что могли поместить в сейф.

«Спорим, там куча счетов, налоговых уведомлений и бумаг о продлении гарантии на машину!» — написал Винс Кларк.

Его комментарий собрал 38 лайков.

«Я не думаю, что его надо открывать. Кто знает, что еще может случиться в 2020 году», — комментировали другие.

20 августа представители группы Town of Barre, NY Community сообщили, что сейф оставят закрытым и в будущем передадут его в музей города Барре. До этого момента загадочный ящик будет находиться у Матеса.

В прошлом году стало известно, что посетитель канадского музея Vermilion Heritage Museum с первой попытки взломал сейф, который был заперт 40 лет назад. Турист прислушался к внутреннему голосу и ввел код. На удивление всем присутствовавшим, дверца сейфа открылась.